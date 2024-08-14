雙溪首座性別友善廁所完成 確保隱私提高使用率

公廁長期以來為了維護性別隱私，在男女性別上，無論是空間、如廁設施等皆進行明確的區分，但隨著多元性別及各種使用需求逐漸受到重視，雙溪區公所著手推動性別友善公廁建置，在確保如廁隱私下，滿足民眾需求同時提高公廁使用效率。

2024-08-14 18:08