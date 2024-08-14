雙溪首座性別友善廁所完成 確保隱私提高使用率
公廁長期以來為了維護性別隱私，在男女性別上，無論是空間、如廁設施等皆進行明確的區分，但隨著多元性別及各種使用需求逐漸受到重視，雙溪區公所著手推動性別友善公廁建置，在確保如廁隱私下，滿足民眾需求同時提高公廁使用效率。
雙溪區區長林銚傑說，雙溪首座性別友善廁所就設置在使用率很高的魚行里活動中心內，期望透過翻轉傳統廁所的觀念、淡化性別刻板印象，摒除傳統兩性分離的概念，通用設計之設置更為完善，無需另外設立各式不同廁所與空間。
民眾連牡丹表示，各便器間皆有隔間保障隱私，跨性別者不再需要介意別人的目光，在如廁時也可選擇適合的便器讓不同性別的人能自由地使用同一座廁所，選擇自己想要的便器，一方面能減緩女廁的壓力，也能將資源盡到最大效用。
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