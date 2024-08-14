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2輕颱路徑、對台影響曝光 未來一周中南部慎防豪大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天到周六中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區有局部大雨機率。聯合報系資料照
明天到周六中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區有局部大雨機率。聯合報系資料照

中央氣象署表示，明天到周六中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區有局部大雨機率，各地多雲，午後中部以北地區、東半部山區有局部大雨或豪雨機率。下周日至周二西南風增強，中南部雨勢更明顯，南部甚至有局部豪雨。另外，目前2個輕度颱風都往日本前進，提醒周四、周五前往旅客留意。

氣象署預報員張竣堯表示，明天到周六仍屬於大低壓帶環境，吹西南風，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區有局部大雨機率，各地多雲，午後熱力作用有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及東半部山區有局部大雨或豪雨機率。

張竣堯指出，下周日至周二仍為低壓帶，且西南風增強，中南部雨勢更明顯，有局部大雨機率，南部甚至有局部豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨，午後各地都有局部大雨。下周三雨勢趨緩，南部地區仍有不定時陣雨或雷雨，其他地區多雲午後有雷陣雨。

溫度方面，他表示，未來一周水氣偏多，各地高溫約32至34度，上午降雨空檔感受可能偏熱。

他也說，目前西北太平洋有2個輕度颱風，都向北移動到日本本州地區，對台灣沒影響，提醒周四、周五前往日本旅客留意。未來一周西北太平洋、台灣附近也不排除有熱帶系統發展，仍要持續觀察。

日本 豪雨 雷雨 颱風

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