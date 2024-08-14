桃市補助弱勢兒童 接種腸病毒71型疫苗
桃園市長張善政今天說，明天起補助桃園市具低收入或中低收入戶資格、出生滿2個月至未滿2歲的孩童接種「腸病毒71型疫苗」，每劑最高補助新台幣4000元，最多補助3劑。
張善政上午主持市政會議時表示，目前正值腸病毒流行期，為降低腸病毒傳染風險並減輕市民負擔，經研議後推動補助計畫，預計將有800名嬰幼兒受惠。
張善政說明，明天起將補助設籍桃園市具低收入或中低收入戶資格、出生滿2個月至未滿2歲的孩童接種「腸病毒71型疫苗」，每劑最高補助4000元，最多補助3劑，符合資格者可至32家合作醫療院所接種。
桃園市政府衛生局提醒，9月開學後學童將接觸頻繁，若感染腸病毒應在家休息，避免與其他幼兒接觸；感染後1週如有重症前兆，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫。
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