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台鐵中秋疏運加開66班車 16日凌晨起開放購票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供
台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供

因應中秋假期疏運，台鐵公司9月13日至18日全線加開66班列車，包含東部地區實名制列車2班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車2班、彰化-台北-台東EMU3000型自強號列車5班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號7班、七堵-彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵-高雄EMU900型區間快車6班，16日0時起開放購票。

台鐵公司表示，為加強疏運旅客，9月13日至18日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。另外，東線實名制加開班次，於8月17日0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供
台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供
台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供
台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供
台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供
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台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供
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台鐵中秋假期加開時刻表。圖／台鐵公司提供
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中秋節 台鐵 自強號

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