動力火車代言Uber「優步小黃」 公布用戶超愛在「這條路」搭車
Uber今宣布動力火車代言優步小黃全新「Uber也有小黃」品牌廣告，並且創意改編其「忠孝東路走九遍」經典歌曲，成為「忠孝東路攔九遍」，演繹外出時遭遇各種臨時需要卻叫不到小黃的窘境，例如全家出遊而小孩突然喊著要上廁所，或是和朋友慶生開趴到深夜後要離開，卻伸手攔不到計程車的百感交集情境，只要打開Uber App叫優步小黃，就可以輕鬆、快速化解窘境。
優步小黃自與合作車隊推出迄今已遍及台灣13個城市，提供Uber用戶多元的叫車選擇，Uber觀察，近一年忠孝東路上每5趟Uber App上的行程就有1趟是優步小黃，且忠孝東路上的優步小黃乘車趟次逐年成長，2023年全年總乘車趟次與推出之初相比成長超過10倍，單日乘車趟次更在今年7月高溫與暴雨多變氣候狀況下創新高。
有鑑於優步小黃日益成為民眾每日外出時仰賴的生活好夥伴，Uber也預告，正計畫將Uber One會員方案優惠也加入優步小黃，吸引用戶搭小黃也能享有額外的優惠回饋。
另外，Uber App近期也將推出全新安全功能，若職業駕駛自行裝設行車記錄器且在Uber Driver App中完成註冊，系統會在用戶叫車、上車前告知該行程可能會被錄音錄影。這個新功能的好處是，可以在駕駛回報安全事故時，可選擇提供行程中的錄影錄音內容檔案給Uber安全團隊及合作車隊/車行，幫助釐清狀況。Uber也承諾，只有職業駕駛回報安全事故並選擇分享行車紀錄器內容的情況下，Uber安全團隊和合作車隊/車行才能觀看或聆聽其內容，而乘客也可選擇是否即時取消可能被紀錄之行程，且不會被收取取消費用。
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