動力火車代言Uber「優步小黃」 公布用戶超愛在「這條路」搭車

Uber今宣布動力火車代言優步小黃全新「Uber也有小黃」品牌廣告，並且創意改編其「忠孝東路走九遍」經典歌曲，成為「忠孝東路攔九遍」，演繹外出時遭遇各種臨時需要卻叫不到小黃的窘境，例如全家出遊而小孩突然喊著要上廁所，或是和朋友慶生開趴到深夜後要離開，卻伸手攔不到計程車的百感交集情境，只要打開Uber App叫優步小黃，就可以輕鬆、快速化解窘境。

優步小黃自與合作車隊推出迄今已遍及台灣13個城市，提供Uber用戶多元的叫車選擇，Uber觀察，近一年忠孝東路上每5趟Uber App上的行程就有1趟是優步小黃，且忠孝東路上的優步小黃乘車趟次逐年成長，2023年全年總乘車趟次與推出之初相比成長超過10倍，單日乘車趟次更在今年7月高溫與暴雨多變氣候狀況下創新高。

有鑑於優步小黃日益成為民眾每日外出時仰賴的生活好夥伴，Uber也預告，正計畫將Uber One會員方案優惠也加入優步小黃，吸引用戶搭小黃也能享有額外的優惠回饋。