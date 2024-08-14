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豬價居高不下…雲林肉品市場分析原因 預測這個時間回穩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
炎夏又遇颱風，豬量減少，自端午節以來豬價居高不下，甚至颱風期間突破每公斤百元大關，雲林肉品市場強調供應量還可因應市場需求。記者蔡維斌／攝影
炎夏又遇颱風，豬量減少，自端午節以來豬價居高不下，甚至颱風期間突破每公斤百元大關，雲林肉品市場強調供應量還可因應市場需求。記者蔡維斌／攝影

中元節豬肉需求高峰，天氣炎熱加上月底凱米颱風淹水影響，豬隻拍賣價格居高不下，甚至曾有一度突破百元大關，全國拍賣行情昨天平均每公斤97.32元高價，雲林肉品市場表示，目前處在豬價高檔期，預估在中秋節過後才可望逐漸回穩，不過，以目前的豬隻進貨數量足以供應市場所需，請大家放心。

每年7月普度進入豬肉需求高峰，豬價都會上揚，最近因天氣炎熱，豬隻食欲大減且容易下痢生病，加上凱米強颱侵襲，造成中南部部分養豬場淹水，不僅有豬隻受損，無法順利出貨，致豬量減少，豬價節節上升，從今年4月原本每公斤約80元，到端午節一路攀升，到最近中元普度再出現高峰期，居高不下。

雲林肉品市場業務課長曾俊賢指出，端午節過後豬交易價平均幾乎都超過每公斤90元，昨天更站上97.32元高價，尤其在凱米颱風各地休市，以平日全國平均交易頭數約兩萬頭，休市兩天就減少交易達4萬餘頭，致使颱風期間全國只有嘉義、桃園等少數市場交易，使豬價衝到最高點，突破百元大關，最高還達每公斤102.94元，創下今年新高價。

曾俊賢指出，在颱風後交易逐漸回穩，以雲林交易價回到每公斤96元至98元，但仍處於高價期，平均單日交易量也和往常差不多，約2300頭至2400頭，隨著中元節到來，單日交易量預估可達約2800頭，不過目前豬價雖高，但供應量仍可維持市場需求，請大家放心。

由於中元節過後，中秋節另一波豬肉高需求期隨即到來，所以雲林肉品市場分析，豬價可能在中秋過後才可望漸漸回穩。

自端午節以來豬價居高不下，甚至颱風期間突破每公斤百元大關，雲林肉品市場預測在中秋節過後才可望回穩。記者蔡維斌／攝影
自端午節以來豬價居高不下，甚至颱風期間突破每公斤百元大關，雲林肉品市場預測在中秋節過後才可望回穩。記者蔡維斌／攝影

中秋節 凱米颱風 普度 豬價 豬肉

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