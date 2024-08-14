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桃機今年估4400萬旅次已超出容納量 第三航廈工程進度曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃機第三航廈主體屋頂面積近10萬平方公尺，相當於16座標準足球場大小。記者周湘芸／攝影
桃機第三航廈主體屋頂面積近10萬平方公尺，相當於16座標準足球場大小。記者周湘芸／攝影

疫後觀光旅遊復甦，今年桃園機場可望達4400萬出入境旅次，已超出第一、第二航廈客容量，第三航廈工程正如火如荼進行中，完工後可再容納4500萬人次，桃園機場公司表示，三航廈工程進度已逾40%，比預期微落後1%，預計2027年完工，其中，北廊廳預計明年中啟用，屆時可先增加8個停機位供登機使用。

桃園機場第一、第二航廈年客容量3700萬旅次，今年截至7月已達2600萬旅次，桃機公司預估，年底可達4400萬旅次，約為疫情前2019年的9成，早已超出容量負荷。桃機第三航廈由國籍的中華航空、長榮航空及星宇航空的北美及東南亞航線進駐，預計每年可再增加4500萬旅次客容量，桃機公司也預估，2028年旅運量可突破5千萬人次。

桃機公司表示，第三航廈總經費近1300億元，分為13標，其中土方及基礎工程已於2022年3月完工，其餘12標已於去年底全數發包，占比最高的「主體航廈土建工程」標案經費445.33億元，因工序複雜，施工困難度高。

桃機第三航站區建設計畫包含航廈主體、機坪、滑行道、變電站、能源中心、辦公大樓等工程。其中，航廈主體屋頂面積近10萬平方公尺，相當於16座標準足球場大小，總樓地板面積約58萬平方公尺，將可新增27個機位，包括21個靠站機位及6個遠端機位。

桃機公司董事長楊偉甫表示，影響第三航廈招標最大因素就是疫情，受邊境管制限制，連帶導致缺工缺料，當時只要有1位在船上染疫，整艘船就要封在外海。此外，疫情後很多專長人員回不來，桃園機場在要維持營運又要趕工情況下，壓力非常大。

楊偉甫也說，雖然後來以專案申請移工，但因不良仲介導致移工逃跑問題嚴重，最高逃跑率更達2成，有些甚至還沒進到工地就被接走，後來從仲介源頭管理，近1年逃脫人數已不到100人。除了人力問題，他表示，第三航廈工項複雜，涉及200多個單位，團隊橫向聯繫也是往前走的關鍵項目。

楊偉甫指出，由於疫情期間邊境管制，桃機最低1年僅91萬人次出入境，截至去年仍有54億元虧損，今年隨著旅客回流，可望全數彌平虧損，但未來還有第三跑道、電力建設、基礎建設、焚化爐等3千多億元投資。他也說，2027年第三航廈啟用後，整個桃機客容量可達8千萬人次，有更多量能能迎接更多旅客。

桃機第三航廈共有16根巨柱，今年底可望全數完成。記者周湘芸／攝影
桃機第三航廈共有16根巨柱，今年底可望全數完成。記者周湘芸／攝影
桃機第三航廈北廊廳明年啟用。記者周湘芸／攝影
桃機第三航廈北廊廳明年啟用。記者周湘芸／攝影
桃機第三航廈主體工程。記者周湘芸／攝影
桃機第三航廈主體工程。記者周湘芸／攝影

桃園機場 桃機 疫情

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