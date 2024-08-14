聽新聞
test
0:00 / 0:00
漲健保費必反彈！學者籲改變結構 「2族群」應多付錢
台灣醫療支出GDP占率低於OECD國家，醫界呼籲提高占比。中華經濟研究院院長連賢明表示，調整健保費率是政治問題，台灣平均五、另年調整一次費率，即是因應總統大選頻率的結果；過去幾年國內產業表現佳，政府財政盈餘3千5百餘億，但還要救勞保、健保、台電等，還要再撥款救健保，才政治上有其困難。
立法委員王正旭辦公室與台灣健康經濟學會今舉辦「有效健康投資 落實健康台灣目標」公聽會 。連賢明點出，健保財源在結構上必須調整，台灣醫療保健支出成長率雖高於GDP成長率，GDP成長率又遠大於薪資成長率，而健保收入主要來自受薪階級，此財務結構讓青壯年受薪階級面臨極大壓力，每調整1%醫療投資，受薪階級薪資要交出2%。
連賢明表示，若健保費率結構不調整，每次調升費率均會衝擊民意，青壯族群認為沒有享受好處，卻要增加支出，即使政府對民眾說明，20年後即可使用資源，「但多數選民沒有耐心」，提升醫療保健支出，對民眾健康有利，但必須考量實務上如何執行。
此外，台灣進入高齡化社會，長者醫療利用率提高，也擁有較多資本，靠的卻是受薪階級繳交的健保費。連賢明表示，這會導致高齡者不斷要求政府增加醫療投資，青壯族群則很抗拒增加健保支出，擔心支出要調升，這導致調整費率遭遇民意衝擊，最終各界提出要政府提高健保支出，以公務預算取代部分項目等，「似乎政府出錢大家就沒意見。」
「政府預算其實不如想像中有餘裕。」連賢明表示，以目前中央政府預算規模，除非再多出一個台積電，否則難以大幅增加衛生福利支出，遑論增加醫療保健支出GDP占率，建議政府應翻轉健保費率結構，讓收入較高者付出較多費用，提升長者健保費負擔比率，才能讓醫療保健支出成長趨勢與GDP接近，解決目前健保的財務困境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言