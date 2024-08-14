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漲健保費必反彈！學者籲改變結構 「2族群」應多付錢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫療支出GDP占率低於OECD國家，醫界呼籲提高占比。聯合報系資料照
台灣醫療支出GDP占率低於OECD國家，醫界呼籲提高占比。聯合報系資料照

台灣醫療支出GDP占率低於OECD國家，醫界呼籲提高占比。中華經濟研究院院長連賢明表示，調整健保費率是政治問題，台灣平均五、另年調整一次費率，即是因應總統大選頻率的結果；過去幾年國內產業表現佳，政府財政盈餘3千5百餘億，但還要救勞保、健保、台電等，還要再撥款救健保，才政治上有其困難。

立法委員王正旭辦公室與台灣健康經濟學會今舉辦「有效健康投資 落實健康台灣目標」公聽會 。連賢明點出，健保財源在結構上必須調整，台灣醫療保健支出成長率雖高於GDP成長率，GDP成長率又遠大於薪資成長率，而健保收入主要來自受薪階級，此財務結構讓青壯年受薪階級面臨極大壓力，每調整1%醫療投資，受薪階級薪資要交出2%。

連賢明表示，若健保費率結構不調整，每次調升費率均會衝擊民意，青壯族群認為沒有享受好處，卻要增加支出，即使政府對民眾說明，20年後即可使用資源，「但多數選民沒有耐心」，提升醫療保健支出，對民眾健康有利，但必須考量實務上如何執行。

此外，台灣進入高齡化社會，長者醫療利用率提高，也擁有較多資本，靠的卻是受薪階級繳交的健保費。連賢明表示，這會導致高齡者不斷要求政府增加醫療投資，青壯族群則很抗拒增加健保支出，擔心支出要調升，這導致調整費率遭遇民意衝擊，最終各界提出要政府提高健保支出，以公務預算取代部分項目等，「似乎政府出錢大家就沒意見。」

「政府預算其實不如想像中有餘裕。」連賢明表示，以目前中央政府預算規模，除非再多出一個台積電，否則難以大幅增加衛生福利支出，遑論增加醫療保健支出GDP占率，建議政府應翻轉健保費率結構，讓收入較高者付出較多費用，提升長者健保費負擔比率，才能讓醫療保健支出成長趨勢與GDP接近，解決目前健保的財務困境。

中華經濟研究院院長連賢明表示，過去幾年國內產業表現佳，政府財政盈餘3千5百餘億，但還要救勞保、健保、台電等，還要再撥款救健保，才政治上有其困難。記者林琮恩／攝影
中華經濟研究院院長連賢明表示，過去幾年國內產業表現佳，政府財政盈餘3千5百餘億，但還要救勞保、健保、台電等，還要再撥款救健保，才政治上有其困難。記者林琮恩／攝影

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