台中夏日馬戲節 24、25日文心森林公園登場

台中市文化局今天宣布，第1屆台中夏日馬戲節將於24日、25日在文心森林公園及圓滿戶外劇場舉行，首次在公園搭建大型馬戲帳棚演出，還有DJ派對及市集等活動。

台中市文化局今天攜手FOCA福爾摩沙馬戲團在市府舉辦記者會，文化局長陳佳君在會中宣布，第1屆台中夏日馬戲節將於24日、25日在文心森林公園與圓滿戶外劇場登場，首次在公園搭建大型馬戲帳棚與大家同樂，還有DJ派對和市集等6大主題區域，歡迎民眾前往遊玩。

陳佳君表示，活動於24日及25日下午2時開始，文心森林公園匯集了獨家馬戲展演、大型派對、馬戲體驗和馬戲市集等，將有「村長雜貨店」和「浪漫夏日市集」火熱開張，要讓大小朋友一起化身雜耍達人。

還有「晴空高飛體驗區」帶來鞦韆快閃和高空體驗，「微風小舞台」則有劍玉師、小綠人等演出和夏日復古DJ秀，也可以在公園與尋夢巨人進行有趣互動，陳佳君說，連續2天的馬戲活動豐富精采，大家千萬不要錯過了。

到了晚上7時在圓滿戶外劇場上演沉浸式太空馬戲秀「宇宙大冒險：夏夜魔幻派對」，文化局說明，這是FOCA福爾摩沙馬戲團首次挑戰的戶外大型演出，將圓滿戶外劇場變身為大型太空站，並打破傳統舞台界線延伸至觀眾席，結合馬戲、舞蹈、派對和互動等元素，邀請觀眾一起化身太空人，展開一場星際冒險。

文化局指出，「宇宙大冒險：夏夜魔幻派對」門票正全面啟售中，台中市民購票可享8折優惠，活動資訊可到台中市政府文化局網站及FOCA福爾摩沙馬戲團粉絲專頁查詢。