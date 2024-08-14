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勞動部新聞稿用AI生成圖 未揭示惹議
隨著生成式AI技術日益進步，真假難辨的AI圖片用在新聞報導恐引發倫理爭議。勞動部勞動力發展署中彰投分署日前一篇宣導青年就業的新聞稿，卻在未明確揭示資訊之下，以AI生成青年「小唐」的照片。中彰投分署分署長劉秀貞坦承疏失，昨傍晚已修正，日後也會加強內部訓練及審核機制。
考量近來生成式AI快速發展，卻可能涉及智慧財產權、人權或業務機密的侵害，或創造真偽難辨的資訊，行政院訂有「行政院及所屬機關（構）使用生成式 AI 參考指引」規定各機關使用生成式AI的規範或內控管理措施，其中，指引第六點規定各機關使用生成式AI作為執行業務或提供服務輔助工具時，應適當揭露。
不過，發展署中彰投日前發布一則有關「初次尋職青年穩定就業計畫」的新聞稿，大學曾選讀無人機應用學士學程的青年小唐，畢業後返鄉照顧家人，求職卻屢遭挫折，在分署就服員協助下，最後成功進入重點產業擔任智慧農業產業軟體工程師，新聞稿主角小唐的配圖卻使用AI生成照片，且未明確揭露。
對此，劉秀貞解釋，因當事人不便提供正面照，經當事人同意後，分署才以AI生成示意照片，作為搭配新聞稿所用。對於未確實註明照片為ＡI生成，她坦言作業疏漏，昨傍晚也已經修正，日後也會加強內部訓練、審核機制。
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