癌藥基金50億元明年上路 立委籲作業要點盡速公開透明

癌症連續40年位居國人十大死因首位，健保財務有限下，癌症新藥無法及時納入健保，癌友等待新藥時間逾700多天，多個病友團體倡議成立「癌症新藥多元支持基金」。衛福部長邱泰源日前表示，明年確定編列公務預算50億元，用於癌症新藥暫時性支付專款，最快後年達百億規模。但癌症新藥基金如何運用、藥品納入審查機制、如何與國際接軌等，均為外界關心議題。

立委陳昭姿、陳菁徽今天舉辦「百億癌症新藥基金-CDF 財源如何永續並接軌國際？」公聽會。陳昭姿說，為監督癌症新藥基金運作，確保醫療政策須基於科學基礎、實證醫學，主責機構聽取癌症醫學會、病友團體等代表性組織意見。今天邀請9大公協學會、病友團體、癌症醫學會及相關領域專家學者，對癌症新藥基金提出執行面具體建議，讓我國癌症治療指引接軌國際。

陳昭姿指出，資源有限下，健保總額成長率無法趕上癌症藥費年成長率，接下來會在立法院好好監督基金的運作，包含作業要點、給付標準等規範如何訂定，必須確保遵循公開、透明及可預測性。

陳菁徽表示，國內對健康投資不足，百億癌藥基金要如何配置，每個人都在引頸期盼，各病友團體也積極為病友謀福利，但現在仍一無所知，資訊不夠公開、透明，希望下個會期前，健保署應提供相關資訊，了解如何基金配置。

陳菁徽說，總統賴清德提出健康台灣願景，要在2030年減少因癌症死亡人數三分之一，這是非常具有挑戰性的目標，政府部門要謹慎面對如何提供穩定財源。針對百億癌症新藥基金運作，目前最大的討論點就是決策過程，應該要「多元且具代表性」，並且兼顧「公開透明」與「時效性」，才能解決病友的當務之急，呼籲政府單位應盡快將相關資料送進立法院備查，以利後續工作推展順利。

今天參與公聽會、輔大醫學院數據科學中心執行長蒲若芳說，癌藥基金要怎麼用、給誰用，以及是基於什麼證據、理由，這應公開、透明，更要通過利害關係人，如病人、醫療提供者、醫管者等同意；此外，納入癌藥基金的新藥價格怎麼定，如何核價、審查需多少時間等都需釐清。

「癌藥基金爭取不易，為了讓基金運作長久，審查機制須公正，並獲外界信賴。」蒲若芳說，相關機制建立，除行政單位已著手的法規、預算外，納入新藥等流程設計也應及早開始，建議讓各界參與、充分討論，減少匆促上路後的負面效應。依「說理課責」四項原則包含，公開性、相關性、申辯性、可執行性，必須要符合程序才能取得人民的信任。

台灣醫藥品法規學會理事長康照洲指出，台灣癌藥核准與給付落後先進國家，台灣核准的癌症藥物數量與美國相比約70%、台灣給付的癌症藥物數量與美國相比約50%，台灣給付的癌症藥物數量，約占整體核准癌藥的70%。

康照洲說，癌症新藥基金成功重要因子為訂定良好的專款作業要點，但健保署如何確保作業要點可以在年底前完成，而針對新藥納入健保評估，現在僅止於對健保的財務衝擊評估，未來是否可以做到多面向評估，且現在協助審查及專家人數有限下，會不會反而延宕正式給付時效。

健保署副署長龐一鳴說，癌症新藥基金性質為「為了不確定的新癌症用藥，有穩定的財源」，此針對具醫療迫切性，或是具治療潛力，但臨床效益、財務衝擊評估不確定的癌藥適應症，讓病人大膽使用新藥，提供好的醫療照顧，此基金為健保財務的一部分，屬於新的財源名義。

龐一鳴指出，關於癌藥基金運作情形，各界希望設置要點、指引等，而目前相關審查程序是落在各個不同健保規範，目前將統整一個規範，承諾對於送件、審查、核價等每一個階段會有清楚的規定。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌友治療困境為等待新藥納保時間長、適應症限縮無法接軌國際、自費負擔沉重等，應以病人為中心，加速盤點新藥給付缺口，提高藥物可近性；目前癌藥基金以暫行性支付方式先行，期望今年年底制定的作業要點，應納入主管機關、臨床醫師、藥師、病友團體、藥物經濟學、法律及倫理等代表，共同研議及討論。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，各界對癌症新藥基金寄予厚望，但若支付兩年後決定納入健保給付，健保有沒有經費可以支付，且納入基金的藥品是誰決定、誰審議，基金由誰控制等都應該有明確的規範，讓癌友可以獲得及時適切地治療。