「我不老」成流感低施打率原因之一 新劑型擬討論納公費

今年流感型態改變，跟先前秋冬流行狀況不同，夏季也出現流感流行期，到7月底才結束。然而，流感疫苗目前雖然有公費跟自費兩種方式接種，但民眾接種率卻不高，專家們分析原因包括，醫療可近性高、長者不服老、疫苗接種過多等。另外，新劑型的流感疫苗已經送成本分析，待結果出爐後會再評估是否納入公費接種。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，近期民眾施打多劑新冠疫苗，降低民眾再施打流感疫苗的意願。再者，我國醫療可近性高，若是感冒很容易可以就醫。然而，現在民眾常跨境移動，出國需求提升，若是在國外感染就醫就不如國外便利，仍可接種疫苗提升保護力。

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，換算全台逾400萬65歲以上長者為流感高危族群。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，我國老年人口增加，但很多人「不服老」總認為自己還年輕，不需要疫苗保護力，但是人類的免疫能力不會騙人，仍然會老化。

台大兒童醫院小兒科醫師黃立民說，一般民眾不打流感疫苗，考量流感疫苗效果不好，保護力約僅有5至6成。再者，成人忙碌流感疫苗接種並未排在優先代做事項。他認為，我國疫苗接種政策還有可改善之處，先進國家如歐美等國已經針對65歲以上長者提供佐劑疫苗（免疫加強型）等新劑型流感疫苗作為公費接種。

黃立民以「戰爭徵兵」巧妙譬喻「佐劑疫苗」的保護力。佐劑疫苗因為有添加佐劑，可提高參與免疫反應的抗原細胞數量跟品質，佐劑的功能彷彿是「徵兵」，可以召喚效果比較好的抗原細胞。

另外，新劑型的高劑量流感疫苗以及佐劑疫苗，今年都有送成本效益分析給財團法人醫藥品查驗中心（CDE） 。疾管署發言人羅一鈞表示，將等成本效益分析結果出爐後，給衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，討論是否納入公費疫苗接種。