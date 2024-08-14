夏季流感肆虐 台大醫：免疫負債讓明年才會回到常態

今年國內罕見出現夏季流感，根據疾管署統計，流感併發重症已經突破千例。台大兒童醫院小兒科醫師黃立民表示，以往流感重症病例數都在三位數以內，今年達到千例實在是怵目驚心，他認為，今年流感疫情是受到新冠免疫負債影響，預估此波影響，要等到明年底才會恢復常態。

據疾管署統計截至8月9日為止，流感併發重症高達1231人，已經超過去年全年通報人數。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，幾年前都是「新冠病毒」一個人的武林，其他上呼吸道道病毒幾乎都消失，隨著去年新冠趨緩，讓其他病毒捲土重來，特別是老年人、免疫不全者要特別留意。

台大兒童醫院小兒科醫師黃立民說，過往因為新冠疫情3年多的管制，人跟人之間的互動減少，讓疾病傳播速度減緩，沒有辦法透過自然感染，獲得免疫力，因此疫後的免疫負債，導致各類感染性疫情大爆發，他推估免疫負債引起的各類疫情大爆發，至少要等到2025年底才會趨於正常，回到原本流行型態。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，流感全年化趨勢下，流感容易併發重症高風險族群，包含65歲以上長者、嬰幼兒及孕婦、免疫功能不全者，以及罹患氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病或BMI≧30者。若罹患流感重症的風險較一般人增加5倍；40至64歲糖尿病患因流感重症進入ICU病房的風險則比一班人多4倍。

黃立民建議，預防流感且避免流感重症可以採取2大原則。第一為「提前施打、保護力不間斷」，一般傳統流感疫苗保護效力約4到6個月，其效力隨時間下降。年輕族群較不需要接種新劑型的流感疫苗，接種細胞培養、傳統雞蛋型，可以在9月接種約有6個月效期，在隔年春節期間仍有保護力。

第二為「分齡施打 打造完整保護力」。黃立民說，65歲以上長者因為免疫記憶退化，其病毒防禦力不如青壯年，可考量自身狀態，與醫師討論自費施打含佐劑的「免疫加強型」流感疫苗。相較於傳統雞蛋流感疫苗，含佐劑的免疫加強型流感疫苗可以提供長達12個月的保護力，對抗常見的H1N1其抗體效價是傳統疫苗的1.4倍、H3N2抗體效價為1.6倍。