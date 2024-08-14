食藥署曝手搖飲標示2大雷區 這款飲料看似養生暗藏熱量炸彈

曾有統計指出，台灣人每年喝掉10億杯手搖飲料，但手搖飲與包裝飲料的挑選可是大有學問，看似養生的「金桔檸檬」，如果怕酸而點了全糖，一大杯就308大卡，相當於喝下13顆方糖，營養師建議，喝手搖飲可以把握3大原則，包含看標示、盡量不加料、減少糖量等。

台北慈濟醫院營養師侯沂錚說，市售大杯700毫升飲品舉例，1顆方糖約等於5公克精緻糖，全糖含糖量60公克，來自精製糖的熱量約240大卡、相當於12顆方糖；半糖則有約120大卡的熱量、相當於6顆方糖，微糖則再減半，熱量約60大卡，大概是3顆方糖，以1杯全糖金桔檸檬為例，在大杯700毫升的飲料中，含糖量65公克，換算下來有13顆方糖，熱量308大卡。

如想要喝手搖飲，侯沂錚說，可把握3大原則，可透過連鎖飲料店所揭露的總糖量、總熱量、總咖啡因含量等標示，挑選適合自身需求的品項；布丁、養樂多、蜜汁熬煮芋頭等熱量都很高，挑選時應盡量不加料；循序漸進調整甜度，可先選擇微糖，慢慢調整至無糖。

畢竟每個人對甜度的感受不同，侯沂錚指出，如有減重等需求的民眾，會建議漸進式地減少糖量攝取，例如原本喝全糖的，也許可以慢慢減至八分糖、半糖、微糖、無糖等，一次進步一點點，但要記得點飲料時「糖量、熱量都要看」，熱量會影響一整天的攝取，而糖尿病患尤其需要注意糖量。

衛福部食藥署「113年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果」指出，查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者384家、抽驗474件，其中37件不合格，不合格率約7.8%，其中26件為標示不合格，包含原料產地、總糖量、總熱量、咖啡因含量等內容。

食藥署副署長林金富說，業者在標示類，最常誤踩2大地雷，第一項是「總糖量或總熱量」與實質標示不同，衛生局會要求業者現場調製一杯飲品，並帶回檢測總熱量與糖量，如超過上限的20%即視為違規，例如標示限量100大卡或100公克，上限就不能超過120單位。

另一項常見的違規原因，則是咖啡因含量多寡，食品組簡任技正周珮如指出，含咖啡因成分的現場調製飲料，應標示該杯飲料總咖啡因含量最高值，並加註「最高值」，或以「紅、黃、綠」等燈號標示，如：每杯咖啡因≥201毫克為紅色、101至200毫克為黃色、≤100毫克則是綠色。