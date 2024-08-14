防腸病毒 桃市明起補助中低收家庭嬰幼兒接種疫苗

國內腸病毒進入流行期，桃園市長張善政今天宣布，15日起補助設籍桃園市，出生滿2月至未滿2歲，並具低收、中低收入戶資格家庭的嬰幼兒，施打「腸病毒71型疫苗」，每劑補助上限4000元，每人最多3劑，估計約有800名嬰幼兒可受惠。

衛生局統計，8月4日至10日，桃市腸病毒門、急診就診人次為1119人次。張善政說，幼兒園和小學在開學期間，依據衛福部規定，若班上在1周內有2名以上（含）幼童經醫師診斷為腸病毒感染時，該班級應停課7天，對家長非常困擾。

張善政表示，疫苗是現今最有效防止腸病毒的方式，但考量不同廠牌腸病毒疫苗價格較高，且需要施打2到3劑，負擔比較沉重，希望可以替有需要的民眾減輕負擔，衛生局花不少腦筋在研議，終有結論。

張善政表示，15日開始，補助設籍桃園市，出生滿2月至未滿2歲，並具低收、中低收入戶資格家庭的嬰幼兒，施打「腸病毒71型疫苗」，希望對於經濟弱勢民眾有所幫助，鼓勵符合資格的家長帶孩子到全桃園32家合作醫療院所施打。