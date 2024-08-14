民眾爆高雄邱外科院長過世未歇業 衛生局：依法合規

高雄市邱外科醫院院長許景華7月8日猝死，震驚地方；時隔一個多月後有民眾爆料，依法規院長過世後醫院應歇業，但邱外科仍繼續營業，質疑衛生單位雙標放水。高雄市衛生局說明，邱外科醫院呼吸照護病房尚收住多名患者，必須靠呼吸器維持生命，與只有門診的醫院診所不同，衛福部亦有函示，相關處分均依法合規。

許景華7月8日上午因看診時間仍未到班，員工前往前金區租屋處敲門、打電話均聯繫不上，通知許的妻子一起進屋查看，驚見許景華在床上猝死，享年56歲；警方鑑識現場無打鬥痕跡也無外力介入，排除有他殺之嫌。

爆料者指出，邱外科醫院院長亡故後，法規明確規定一個月內至8月7日得歇業，但至今仍照常營業。之前有多家同樣情形的醫院都被迫歇業，規定一個月內轉出所有住院病人、停止所有門診及住院業務，又大量資遣員工，遭到嚴重損失。如今邱外科卻沒歇業，質疑衛福部和高雄市衛生局兩套標準，讓人不服。

對此衛生局說明，相關處分均堅持依法合規、保障患者醫療平權。依據衛福部113年8月7日衛部醫字第1131667013號函示，綜合評估邱外科醫院呼吸照護病房，尚有收住多名患者。

為避免影響住院病人權利，依醫療法第19條規定，原負責醫師死亡日起1年內，由合於負責醫師資格之醫師代理，尚無不可；惟代理期間原則不得收治新病人，以利完成既有病人安置。