震碎腎結石卻卡在裡面 新型輸尿管鞘醫材避免二次手術

台南一名54歲李姓男子在體檢時意外發現兩側腎結石，趕緊到奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢門診就醫，為避免腎結石震碎後卻卡在裡面，導致病人再次手術困擾，李高漢以逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術，搭配新型可彎式輸尿管鞘，將兩側結石清除乾淨，讓李男在術後第2天即可出院，後續追蹤確認兩側腎臟無明顯殘存結石。

李高漢表示，傳統碎石手術往往伴隨著傷口、疼痛、復發等問題，讓病人苦不堪言，其中，腎結石若超過2公分，一般建議採逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術，相較經皮腎臟造廔碎石手術來說，病人恢復快，手術後疼痛感及出血少，不過，病人在術後仰賴多喝水才能將碎石自然地排出，若碎石殘存復發或掉落到輸尿管，恐需2次手術治療。

李高漢指出，奇美醫院今年4月引進新型可彎式輸尿管鞘，相較傳統輸尿管鞘，可有效將被雷射擊碎的碎石抽吸出來，避免殘存結石問題，降低復發風險，同時減少腎臟內壓力，避免後續敗血症發生，新醫材搭配雷射碎石手術，也提供病人治療腎結石的新方式，門診目前每周約有3至4台手術，病人術後狀況良好。

李高漢提到，目前健保並不給付逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術費用及醫材，手術平均需自費約20萬，不過，腎臟結石的治療方式相當多元，可依照結石大小及位置考量，採用體外震波碎石手術、傳統經皮腎臟造廔碎石手術、微創迷你經皮腎臟造廔碎石手術等，建議民眾可依醫師專業經驗及自身狀況，選擇適合的方式治療。