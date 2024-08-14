聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台豪大雨特報！9縣市雨勢最劇烈 台南1級淹水警戒
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新北市、南投縣、台南市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部、花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
影響時間至晚上。豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、台南市、屏東縣山區。大雨：台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣。
氣象署發布新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉「山區暴雨」，並針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時34分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
根據水利署防災資訊服務網，台南市一級淹水警戒區域包括白河區、東山區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言