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全台豪大雨特報！9縣市雨勢最劇烈 台南1級淹水警戒

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署網站
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署網站

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新北市、南投縣、台南市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部、花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

影響時間至晚上。豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、台南市、屏東縣山區。大雨：台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣。

氣象署發布新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉「山區暴雨」，並針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時34分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

根據水利署防災資訊服務網，台南市一級淹水警戒區域包括白河區、東山區。

大雨特報 屏東縣 氣象署

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