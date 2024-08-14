彰投雲嘉4縣市大雷雨開轟 台南白河、東山1級淹水警戒
中央氣象署再度發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括南投縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市，持續至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣員林市、田中鎮、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉，南投縣南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉，雲林縣斗六市、斗南鎮、西螺鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉，嘉義市東區，嘉義縣大林鎮、民雄鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉。
根據水利署防災資訊服務網，台南市一級淹水警戒區域包括白河區、東山區。
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署上午11時發布大雨特報，預計影響到晚上。今天西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
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