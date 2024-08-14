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大雷雨炸北北桃苗4縣市 西半部注意局部大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來1周天氣不穩定。本報資料照片
未來1周天氣不穩定。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台北市桃園市、新北市、苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台北市大安區、中正區、大同區、萬華區、文山區、士林區、北投區。新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區。桃園市桃園區、龜山區、八德區。苗栗縣苗栗市、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。

中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今天午後西半部地區和東半部山區要注意會有局部大雨或豪雨發生機會。明天開始受到低壓帶影響，西南風愈來愈強，中南部降雨會比較明顯、降雨機率高，不定時局部大雨。

北市 大雷雨 新北 桃園 氣象署 苗栗縣

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