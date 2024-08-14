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YouBike停滿得騎去其他站點？官方解答：APP可申請原地還車

聯合新聞網／ 綜合報導
只需幾步驟，YouBike站點即使沒位子也能歸還。 聯合報系資料照
只需幾步驟，YouBike站點即使沒位子也能歸還。 聯合報系資料照

Youbike停車格不夠只能騎去其他站？廣播電視台主持人倪可在臉書發文分享自己發現的新資訊，Youbike停車位滿的時候只需要幾步驟就可以原地還車，不用再找新的停車位！

Youbike在多個縣市都有提供服務，使用人數也不斷增長，設立的站點也越來越多，不過還是常常遇到沒有車位的問題，通常使用者也只能摸摸鼻子騎去其他地方找位子。官方客服人員給出了更方便的辦法，只要進入Youbike App的會員管理，點選「無位可還」，再點選「申請滿站增時」，最後撥打電話到服務中心通報就可以了，而每輛車的置物籃都有電話號碼。

倪可分享，前幾天自己要還車沒得還的時候，剛好旁邊有工作人員，對方告訴她這種情況只要把車鎖上並停靠在旁邊空位，工作人員就可以幫忙還車。事後她撥打電話詢問客服，才發現了這個不用跑去其他地方的好方法。

至於收費方式，收到通報後就會派人即刻處理，因此計時收費就會算到工作人員協助歸還車子為止，如果有任何問題可以向客服反映。

這個資訊讓不少網友驚訝地在貼文下留言，「很棒的資訊，太常騎到捷運站沒位超煩」、「原來還有這招～感謝分享」、「現在常常會沒車可騎或是滿車位停不了車，學到了」、「太感謝了！遇到滿車沒得還車，真的很困擾，現在知道怎麼處理了」

YouBike

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