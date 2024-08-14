颱風凱米襲台期間 獵風者衛星助氣象署天氣預報

氣象署長程家平今天說，今年7月影響台灣的颱風凱米，有運用獵風者衛星監測資料進行預報，而引用資料只是第1階段，後續會與全球各機構的大氣資料合作建立資料集，精進預測、模擬。

今年第3號颱風凱米於7月底影響台灣，分別在7月22日、23日發布海上及陸上颱風警報，並於25日凌晨0時颱風中心登陸宜蘭南澳、同日凌晨4時20分颱風中心於桃園新屋出海。

氣象署長程家平今天告訴中央社記者，今年颱風凱米影響台灣期間，獵風者衛星也有提供相關資料，將量測到的資料，如海面風速等，直接加入預報系統。

程家平補充，獵風者衛星是眾多資料來源之一，若只靠獵風者的監測可能不足夠；獵風者1天大概會有2次繞行至台灣附近，「雖然不見得會經過我們期望的地點，但只要衛星有經過的地方，就有比較多的資料數據」，對預報會有所幫助。

程家平進一步解釋，獵風者監測資料直接應用只是第1階段，下一步則是要強化預測，需經過資料同化、分析，將獵風者所監測的資料與全球各機構所取得的大氣資料建立資料集，再進行模式預報，才能真正發揮功能，這階段可能會花很長時間，且需不斷校正、精進。

程家平強調，如福衛七號、獵風者最重要的是能夠提供廣闊海洋上的資料，獵風者能捕捉海面風力，這部分是過去較缺乏的，有這些資料就可能有關鍵性作用。

程家平、國家科學及技術委員會轄下國家太空中心（TASA）主任吳宗信，今年5月就氣象及太空監測資料和專業技術合作簽署備忘錄（MOU）。透過簽署MOU，包括福衛七號和獵風者衛星收集的數據，可應用於太空天氣和海氣象測報作業，提高氣象預報準確度。