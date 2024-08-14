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花蓮農改場調製紫蘇有成 製鹽不死鹹、糖漿用途多

中央社／ 台北14日電

花蓮農改場今天表示，從民國110年起建立紫蘇調製技術，並已開發出不死鹹的「紫蘇調味鹽」加工技術，也可製作「紫蘇糖漿」，用途多元，開放技轉。

農業部花蓮區農改場持續研發在地特色農產加工技術，今天發布新聞訊息指出，繼技轉給在地農會生產紫蘇複方茶包產品的技術運用有成，已再完成生產「紫蘇調味鹽」、「紫蘇糖漿」等加工製程技術的研發，歡迎有興趣的業者聯繫花蓮場農產加工研究室，電話為03-8521108分機330。

花蓮區農改場說明，「紫蘇調味鹽」的製程，是利用加工處理後的紫蘇原料調和，不會死鹹，並有豐富香氣，與食材一同烹調、烘焙，可讓紫蘇鹽的風味及色澤更完全釋放，適合用於燉飯烹煮、製作義大利麵醬料、醃漬、鹽焗上。

花蓮區農改場並說，用其加工技術製作而成的「紫蘇糖漿」，可保有紫蘇香氣及漂亮色澤，用途多元，可用於製作冰品、甜品、手搖飲、調酒、烘焙品上。

產銷一體，花蓮區農改場表示，期望經由拓展市場，搭配花蓮區農改場的紫蘇栽培及繁殖採種技術，促進紫蘇栽培面積增加，並透過在地農民生產紫蘇，供應鮮食或加工產品的銷售需求，促進紫蘇產業在地發展。

花蓮 農改場

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