大雷雨炸台中、彰化 慎防劇烈降雨雷擊
中央氣象署發布彰化縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、大里區。彰化縣彰化市、鹿港鎮、和美鎮、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉。
未來1周天氣不穩定，中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，各地午後雷陣雨可能帶來短延時強降雨，甚至可能會有局部大雨、山區有局部豪雨發生情形。尤其明天開始低壓帶影響，中南部降雨機率增高，降雨時間相對偏長，周日之後降雨強度比較強一點。明天開始中南部地區有局部大雨或豪雨發生，周日之後南部地區有豪雨發生機會。
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