批4大基金未從化石燃料撤資 環團：阻礙國家淨零

隨著氣候危機持續加劇，金融在對抗全球熱化和淨零轉型方面的作用越顯重要，環境正義基金會最新發布的報告指出，郵政儲金、勞退基金、勞保基金和退撫基金等4大政府基金未有從化石燃料撤資的時間表，形同對嚴峻的氣候危機火上加油。環團與朝野立委表示，4大基金後續應強化ESG投資原則、訂定投資組合的減碳目標，也應訂定化石燃料撤資的計畫。

環境正義基金會今天舉行「邁向淨零，政府不該火上加油 4大基金應提升透明度、訂定化石燃料撤資計畫」記者會，環境正義基金會與立委洪申翰、立委陳菁徽、環境權保障基金會和台灣氣候行動網絡，共同籲政府加強政府基金的透明度，進行全面的氣候風險評估，並設定明確的時間表來從化石燃料撤資，也直指許多民間金融機構已經制定了從化石燃料撤資的計畫，例如2035年要全面退出煤炭資產投資，反觀政府的4大基金卻沒有相關政策。

根據環境正義基金會的報告指出，2023年中華郵政對高碳排產業的投資增幅來到3.37%，是其2050 年減排目標0.06%的56倍，中華郵政甚至還移除了2050年實現投資組合淨零的目標。此外，退撫基金的碳足跡最高為10.11噸二氧化碳當量／百萬元投資，其次為舊制勞退基金，對高碳排產業的大量投資是4大基金投資碳足跡較高的主因。

環境正義基金會執行長暨創辦人Steve Trent表示，政府基金應對人民的未來負責，必須採取積極行動來從化石燃料撤資，台灣的4大基金可以透過將資金轉而挹注到氣候解決方案上，避免阻礙國家的淨零目標。

洪申翰表示，4大基金是一筆鉅額足以影響市場，透過以公帶私，政府公共資金的帶動會是實現淨零轉型中很重要的催化劑，目前國外有許多主權基金也都設定2050被投資的公司需達成淨零目標，並作出許多積極作為以落實ESG永續投資，我國各項基金都設有其管理及運用辦法，呼籲增加大幅預算於氣候投資，讓淨零轉型能再加速。

陳菁徽說，在國家財政上不可發生「左手進、右手出」的情形，財政上讓民間不斷的對他國支出各類的碳費、碳關稅的同時，但卻從基金的帳面上因看不到這些支出，因此深陷「見樹不見林」的困境而不自知，4大基金在維持運作時所涉及到的化石燃料的直接投資，恐會跟我國或是他國政府投入資源帶動化石燃料轉型發生了衝突。