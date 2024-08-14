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類鼻疽嚴峻 感染科權威推測「免疫竊盜」恐推升疫情

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
凱米颱風豪大雨重創中南部，也帶來類鼻疽疫情。圖為台南市消防隊員企圖以步行方式前往查看里民狀況。本報資料照片
凱米颱風豪大雨重創中南部，也帶來類鼻疽疫情。圖為台南市消防隊員企圖以步行方式前往查看里民狀況。本報資料照片

凱米颱風過後，類鼻疽疫情竄升，疾管署昨公布最新通報數字，今年已累計34例通報，其中3例死亡，威脅不容小覷，恐比往年嚴峻。台大兒童醫院小兒科黃立民表示，除了因為今年颱風嚴重外，新冠疫情後「免疫竊盜」可能也是讓類鼻疽疫情比往年嚴峻的原因。

今年類鼻疽已經累積37例，疾管署昨預估，雖然疫情最高點已經過去，但是今年恐怕會比我國最大類鼻疽疫情的2005年更嚴重，目前病例數已經是19年來同期新高。

造成類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染。黃立民說，類鼻疽在水災、颱風後容易引發傳播，因為泥土生態受到擾動，而因為要接觸泥土等因此農村地域較容易感染。

黃立民推測今年類鼻疽疫情嚴峻原因，可能是因為以前沒有診斷出來。他說，感染者如果到中小型醫院就醫，細菌培養可能不會成功做出來；再加上，類鼻疽症狀一開始是發燒、咳嗽等，一開始難以區別，容易被忽略、沒有診斷出來。

另外，黃立民指出，新冠疫情過後出現「免疫竊盜」，意思是感染過新冠病毒的人免疫力會變差，可能會進一步讓面對細菌攻擊時阻擋不了，損害免疫系統；感染越多次新冠，並不是免疫系統會提升，反而是破壞ˋ，就像溫水煮青蛙一樣漸漸被削弱。因此今年類鼻疽疫情嚴峻不排除與免疫竊盜有關聯。

類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症。黃立民說，最重要的是發病72小時內正確使用抗生素。另，類鼻疽感染多有地域性限制，對於北部的影響比較不擔心。

凱米颱風 疫情 黃立民

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