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可可粉也納管！食藥署設巧克力重金屬鎘新制 最快明年上路

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署今天預告巧克力中重金屬鎘的限量標準。記者賴昀岫／攝影
食藥署今天預告巧克力中重金屬鎘的限量標準。記者賴昀岫／攝影

巧克力是不少人喜愛的甜食，衛福部食藥署今起預告，訂定巧克力中重金屬鎘管制標準，據「巧克力總可可固形物含量比率」，訂定0.3至0.9ppm不等的鎘限量，同時增訂可可粉中含鎘限量2ppm，將廣泛蒐集各界意見，預定自明年1月1日起實施，不過仍未納入重金屬鉛，主要是比照歐盟等先進國家作法。

衛福部自今年7月1日起，加嚴市面流通的嬰幼兒食品和禽畜內臟的重金屬限量，並新增定堅果及油籽類的重金屬限量；今天則預告巧克力中重金屬鎘的含量，巧克力總可可固形物含量≧20%至＜30%，限量0.3ppm；≧30%至＜50%，限量0.7ppm；≧50%至＜70%，限量0.8ppm；≧70%，限量0.9ppm；可可粉限量2ppm，各上限目前均比照食品法典委員會（Codex）標準。

食品組簡任技正周珮如表示，可可粉是指可可膏經過壓榨、分離、去除可可籽得到的粉末，或可可豆仁經過輾碎的碎粉，總可可可固形物含量是100%，如市售商品有添加奶精、糖等物質，個別原料要符合個別規定，可可粉部分則要符合2ppm限量。

巧克力中含有鎘，與其原料可可豆品種、生長環境及產品中總可可固形物含量相關，周珮如說，國際間皆是以總可可固形物含量，區分不同的管理標準，巧克力每日攝食量仍有限，考量暴露風險及管理上的需求，對巧克力產品提出必要的管制，以保障攝食安全。

消基會曾公布，抽驗市售巧克力產品含重金屬鎘與鉛，外界關注為何本次仍為納入重金屬鉛，周珮如回應，目前Codex與歐盟等先進國家，也都未將重金屬鉛納入巧克力衛生標準，目前仍以鎘為準，將持續關注國際間的衛生標準，進行滾動式修正。

周珮如說，本案為第二次提出修正預告，各產業界已可預見未來將對巧克力產品加強鎘的管制，且社會也高度關注巧克力含有重金屬的問題，為權衡維護食品安全的公眾利益急迫性，本次修正內容預定自114年1月1日起實施，屆時市面流通販售的產品，皆應符合新訂標準，非以產品製造日期認定，提醒各相關產業界應及早因應。

衛福部於112年11月13日，曾就總可可固形物含量50%以上的巧克力產品提出草案，因預告期間接獲各界意見，經重新評估調整後，擴大管理範圍，納入其他類別的巧克力產品，即日起提供60天的評論期，廣泛蒐集各界意見，預定114年1月1日起實施。

食藥署去年第一次預告巧克力中重金屬鎘管制標準後，預告期間專家認為需要加嚴，並符合國際規範，今第二次預告，將限量標準訂得更為細緻。圖／食藥署提供
食藥署去年第一次預告巧克力中重金屬鎘管制標準後，預告期間專家認為需要加嚴，並符合國際規範，今第二次預告，將限量標準訂得更為細緻。圖／食藥署提供
食藥署今天第二度預告巧克力中重金屬鎘管制標準，全數比照Codex。圖／食藥署提供
食藥署今天第二度預告巧克力中重金屬鎘管制標準，全數比照Codex。圖／食藥署提供

可可 巧克力 衛福部

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