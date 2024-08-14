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午後慎防豪雨！明起中南部降雨範圍更廣 安比颱風周五影響日本

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地午後雷陣雨可能帶來短延時強降雨，甚至可能會有局部大雨、山區有局部豪雨發生情形。明天開始中南部地區有局部大雨或豪雨發生，周日之後南部地區有豪雨發生機會。本報資料照片
今天各地午後雷陣雨可能帶來短延時強降雨，甚至可能會有局部大雨、山區有局部豪雨發生情形。明天開始中南部地區有局部大雨或豪雨發生，周日之後南部地區有豪雨發生機會。本報資料照片

未來1周天氣不穩定，中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，各地午後雷陣雨可能帶來短延時強降雨，甚至可能會有局部大雨、山區有局部豪雨發生情形。尤其明天開始低壓帶影響，中南部降雨機率增高，降雨時間相對偏長，周日之後降雨強度比較強一點。明天開始中南部地區有局部大雨或豪雨發生，周日之後南部地區有豪雨發生機會。

台灣東側、日本南方海面有兩個熱帶系統，為安比颱風和悟空颱風，這兩個颱風未來對台灣都沒有影響。而山神颱風到日本東方海面已減弱為熱帶性低氣壓，變成溫帶氣旋，目前不是颱風的強度了。

近日要去日本的民眾要注意颱風動態，安比颱風將北上，可能周五之後會掠過日本東京外海，周五下半天到周六下半天可能為日本關東帶來風雨。

台灣未來受到大的低壓帶影響，帶來比較強的西南風，可能為中南部地區帶來比較明顯的雨勢，明天到周六中南部有局部大雨發生機會，周日之後西南部地區要注意局部豪雨發生情形。

有一些雲系在台灣附近，今天清晨到上午為西半部地區帶來零星降雨。今天中午過後，西半部地區和東半部山區要注意會有局部大雨或豪雨發生機會。明天開始受到低壓帶影響，西南風愈來愈強，中南部降雨會比較明顯、降雨機率高，不定時局部大雨。

未來降雨趨勢，今天降雨主要在中午過後，西半部地區和東半部山區有大雨或豪雨發生機會，尤其今天入夜之後，可能有午後雷陣雨發展比較晚的情況，中南部地區要特別留意。明天開始低壓帶影響，西南風帶來降雨，中南部地區有零星降雨發生，中午過後降雨更為明顯。

整體來看，周四到周六南部會有大雨，午後中北部和各山區仍會有大雨或豪雨發生。周日之後天氣更不穩定，中南部地區降雨範圍更為寬廣，不只有午後雷陣雨，包括清晨到上午可能下雨情況都非常明顯，中南部有局部大雨發生機會，南部可能有局部豪雨發生情形，其他地區留意午後可能大雨。

溫度趨勢，各地高溫32至35度左右，沒下雨時比較悶熱，多補充水分，慎防中暑。周日之後適逢中潮到大潮期間，中南部降雨強度比較強的時候，可能有短時積淹水情形。

過去1周生成4個颱風，是否罕見？他說，台灣在大的季風環流，在季風環流裡面常常會有一些熱帶性低氣壓或慢慢變成颱風，目前來看，剩下安比和悟空颱風。台灣附近有一個冷心低壓，可能會影響中午過後的午後雷陣雨。在大的季風環流區域，本來就適合發展熱帶系統，往年大概在7月底到8月初這個環境就會發展1到2次颱風，所以並不罕見。

未來降雨趨勢。圖／取自中央氣象署網站
未來降雨趨勢。圖／取自中央氣象署網站

日本 豪雨 颱風

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