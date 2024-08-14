家長急了！8歲女童赴日旅遊染腸病毒 越洋求助台灣醫生

暑假是旅遊旺季，國人熱愛日本旅遊，不過，近期日本腸病毒嚴重，一名8歲女童跟著家人到日本大阪旅遊時，出現口腔潰瘍、手掌、腳掌、膝蓋、腹股溝長水泡，且有發燒、吃不下的症狀，家長焦急不已，緊急越洋向台中小兒科醫師施勝桓求助，女童針對症狀先使用備用藥，若出現嗜睡等重症前兆需立即送醫，待返國再接受診治。

施勝桓建議，近期日本腸病毒疫情嚴重，一周的通報感染人數超過3.6萬人，也有41個行政區發布腸病毒警報，提醒家長若帶幼童出國旅遊，除了勤洗手、戴口罩預防，幼童出國前可接種腸病毒71型疫苗，降低在國外遇腸病毒感染引發重症的風險。

疾管署監測資料顯示，上周（8月4日至8月10日）門急診就診計1萬1381人次，較前一周持平，仍處流行期，疫情傳播風險持續。疾管署公布，國內新增1例腸病毒重症個案為北部10月大男嬰，曾自費接種2劑腸病毒71型疫苗，併發肺水腫及休克於加護病房治療後出院，提醒全國仍處流行期，家長留意防範。