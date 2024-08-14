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高鐵中秋疏運供1082班次 16日凌晨開放購票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司自9月13日至18日規劃為期6天的中秋節假期疏運。 聯合報系資料照
台灣高鐵公司自9月13日至18日規劃為期6天的中秋節假期疏運。 聯合報系資料照

中秋節即將到來，台灣高鐵公司自9月13日至18日規劃為期6天的中秋節假期疏運，期間共加開136班次列車（南下54班、北上82班），共提供1082班次的旅運服務，各車次列車自8月16日凌晨零時起開放購票。

今年中秋節為9月17日，雖未形成連續假期，高鐵公司預估仍有不少民眾可能安排連續休假，提醒需要搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票。此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等自由座車廂。

高鐵公司提醒，9月13日南下的1337、1173車次；9月15日北上的1336及9月17日北上的1336、1698、1296車次，僅提供11至12車作為自由座車廂，另外，上述6班車次抵達端點站（左營站、南港站）時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），旅客需留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

高鐵公司也說，中秋疏運期間，將針對台中以北區間自由座需求較高時段，擴大自由座運能，以加強服務旅客，搭乘自由座的旅客，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。

高鐵公司表示，中秋疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵中秋疏運期間指定實施2節自由座車次資訊。圖/高鐵公司提供
高鐵中秋疏運期間指定實施2節自由座車次資訊。圖/高鐵公司提供

中秋節 自由座 高鐵

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