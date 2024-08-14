快訊

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

假帳爭議連環爆都指向自己人 柯文哲搶救人設如何出招

拜登退選藏內幕 裴洛西如何展「權力的藝術」起關鍵？

夫妻24小時在一起難外遇…她憑空得性病 醫：這場所可能感染

聯合新聞網／ 綜合報導
親密對象只有老公卻感染性病。情境示意圖。圖／Ingimage
親密對象只有老公卻感染性病。情境示意圖。圖／Ingimage

只有一個對象卻感染性病，這樣一定是對方出軌了嗎？一名網友在Dcard詢問，自己去了婦產科被診斷出性病，但經歷過親密關係的人只有老公，難道老公外遇了嗎？

發文網友說明，婦產科醫生說她感染了披衣菌，雖然吃兩周抗生素即可痊癒，但在她回家查資料後發現，披衣菌是性病的一種，令她不禁懷疑，這是代表有跟第三人發生關係而感染的嗎？並補充他們夫妻倆因為一起上下班，幾乎365天、24小時都在一起。所以很納悶，「我和老公都沒有與其他人發生親密關係啊，怎麼會這樣呢」。此外，因為這件事情，老公坦蕩蕩的，還反過來問原PO是不是有問題，讓她覺得非常冤枉，現在兩人互相懷疑讓她十分困擾。

有專業的網友在底下留言相關知識，砂眼披衣菌的感染是透過直接接觸傳染，其中以性行為最常見，而男性症狀常為尿道搔癢感、小便疼痛、尿道口有分泌物、睪丸疼痛腫大，女性症狀常為小便疼痛、下腹痛、陰道分泌物增加、陰道不正常出血。另外，有超過一半以上的患者並不會出現明顯的症狀，造成早期診斷的困難，也導致疾病的擴散，可能會造成生殖泌尿系統的發炎，影響日後生育能力，並建議原PO帶老公一起去治療。也有大批網友在文章下方討論，「我朋友得披衣菌就是約砲得到的」、「你怎麼確定你老公沒有與其他人發生親密關係的」。

不過，眼科醫師洪啟庭也曾表示「公共坐墊上竟有高達8成9的菜花病毒。且病毒能存活半小時之久」、「三溫暖和特殊體位性行為也都有高風險感染的可能」。洪啟庭表示，菜花病毒可以預防，民眾在公共廁所如廁，可使用可拋棄式坐墊或以酒精消毒，外部環境汙染源也不少，平時就應多洗手，不亂摸公共場所物品，以保持清潔。

外遇 夫妻關係 親密關係

延伸閱讀

花美男患性病狂長椰菜花 女友外表乖巧：我很乾淨 醫生檢查嚇呆

台中肌肉男大生「小弟弟」冒出不明肉瘤 不痛不癢竟染愛滋

結婚久了出現婚姻危機？心理師盤點「7情況」容易導致夫妻出軌外遇

直覺太準…人妻才跟同事偷情一晚 丈夫立刻察覺質問：外遇了嗎？

相關新聞

還沒中午！短延時強降雨襲大半台灣 19縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，預計影響到晚上。今天西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機...

氣候通膨 蔬果價格20年翻倍

極端天氣常導致蔬果價格波動，讓民眾很有感。綠色和平昨發布「氣候通膨現象曁民調」，發現近年來受到極端高溫、暴雨、乾旱等影響...

午後慎防豪雨！明起中南部降雨範圍更廣 安比颱風周五影響日本

未來1周天氣不穩定，中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，各地午後雷陣雨可能帶來短延時強降雨，甚至可能會有局部大雨、山區有局...

安比將轉中颱 吳德榮：季風環流多颱風 1周慎防大雷雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態將持續至周日，台灣在其邊緣，盛行西南...

類鼻疽爆3死 高雄患者上周增最多

凱米颱風過後，類鼻疽疫情大爆發，上周新增十九例病例，高雄十五例、台南兩例、台中兩例，造成三人死亡，其中一名長期臥床的八十...

夫妻24小時在一起難外遇…她憑空得性病 醫：這場所可能感染

只有一個對象卻感染性病，這樣一定是對方出軌了嗎？一名網友在Dcard詢問，自己去了婦產科被診斷出性病，經歷過親密關係的人只有老公，難道老公外遇了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。