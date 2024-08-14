夫妻24小時在一起難外遇…她憑空得性病 醫：這場所可能感染

只有一個對象卻感染性病，這樣一定是對方出軌了嗎？一名網友在Dcard詢問，自己去了婦產科被診斷出性病，但經歷過親密關係的人只有老公，難道老公外遇了嗎？

發文網友說明，婦產科醫生說她感染了披衣菌，雖然吃兩周抗生素即可痊癒，但在她回家查資料後發現，披衣菌是性病的一種，令她不禁懷疑，這是代表有跟第三人發生關係而感染的嗎？並補充他們夫妻倆因為一起上下班，幾乎365天、24小時都在一起。所以很納悶，「我和老公都沒有與其他人發生親密關係啊，怎麼會這樣呢」。此外，因為這件事情，老公坦蕩蕩的，還反過來問原PO是不是有問題，讓她覺得非常冤枉，現在兩人互相懷疑讓她十分困擾。

有專業的網友在底下留言相關知識，砂眼披衣菌的感染是透過直接接觸傳染，其中以性行為最常見，而男性症狀常為尿道搔癢感、小便疼痛、尿道口有分泌物、睪丸疼痛腫大，女性症狀常為小便疼痛、下腹痛、陰道分泌物增加、陰道不正常出血。另外，有超過一半以上的患者並不會出現明顯的症狀，造成早期診斷的困難，也導致疾病的擴散，可能會造成生殖泌尿系統的發炎，影響日後生育能力，並建議原PO帶老公一起去治療。也有大批網友在文章下方討論，「我朋友得披衣菌就是約砲得到的」、「你怎麼確定你老公沒有與其他人發生親密關係的」。

不過，眼科醫師洪啟庭也曾表示「公共坐墊上竟有高達8成9的菜花病毒。且病毒能存活半小時之久」、「三溫暖和特殊體位性行為也都有高風險感染的可能」。洪啟庭表示，菜花病毒可以預防，民眾在公共廁所如廁，可使用可拋棄式坐墊或以酒精消毒，外部環境汙染源也不少，平時就應多洗手，不亂摸公共場所物品，以保持清潔。