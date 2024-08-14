彩券公益拉無證代理教師一把 偏鄉教育不怕人才荒

面對即將來臨的期中考，一位偏鄉國小的無教師證代理老師憂心忡忡，不知該如何出考題，更懊惱的是，學生對她的教學無感，她也不知如何與家長溝通，讓她感到十分挫折。而學生與家長則開始憂心過往經驗是否又要再度重演：每個學期都要換一次老師。

學校是孩子學習的重要場域，對許多偏遠地區的學生來說更是如此，但合格教師難覓，又以偏鄉地區更為困難。台東縣長濱國小主任陳建翔說，偏鄉學校往往要三次以上招募，才能找到無教師證的代理教師，亦即只要有大學文憑即可任教。但對沒有教過書、沒有修過教育學分的代理教師來說，教學並非易事，要面臨的包括學校文化的適應與衝擊、教學技巧的掌握，更遑論與家長溝通了。

協助無證代理教師培訓 教育現場得心應手

中華民國瑩光教育協會透過入校陪伴計畫協助無教師證的代理教師接受專業的培訓與支持，降低偏鄉學子因為教學品質不穩定而落入學力低落的惡性循環等問題，5年來協助全台各地超過280個學校組織與教師社群成長。瑩光教育協會專案企畫組組長張玲鈺表示，瑩光教育協會理事長藍偉瑩看到教學現場的問題，在熱心教師群、志工等的協助下，展開無教師證代理教師支持計畫。 瑩光教育協會理事長藍偉瑩看到教學現場的問題，整合各委託縣市的補助，還有公益彩券中獎人捐款及民間社團的愛心、展開無教師證代理教師支持計畫。圖／台彩提供

無教師證代理教師支持計畫分四大部分，分別是學校合作專案、全國共學團專案、線上增能課程及專業協助。目前共累積陪伴了180位無證教師，培育了101位專業陪伴教師（夥伴教師/導師），間接也影響了近3千多名學生。2022年計畫總支出約269萬元，包含兩期的執行計畫，其中100萬元為公益彩券中獎人捐助，其餘為協會自籌（包含民間社團、企業等捐款、縣市政府補助等）。

余嘉洺就是從代理教師轉去考上教師證的例子，余嘉洺大學讀的是觀光休閒系，因緣際會擔任台東仁鄉達仁鄉土坂國小代理教師，透過瑩光教育協會的共學團專案，得到教學支持陪伴，讓他對教學產生興趣，再去攻讀教育研究所取得教師證，目前他是台東瑞源國小有教師證的代理教師。 透過瑩光教育協會的共學團專案，余嘉洺（右）得到教學支持陪伴，目前是台東瑞源國小有教師證的代理教師。圖／台彩提供

今年剛考上校長的姚閔懷原是台東瑞源國小主任，曾擔任代理教師的夥伴，他認為，夥伴教師亦師亦友，帶著無證代理教師找到信心、找到未來的方向，甚至願意去修教育學分、考教師證，為當正式教職努力。他語重心長說，這項計畫不僅幫助無證代理教師，更是保障偏鄉學生受教權，幫助偏鄉孩子開創更多的人生選擇。

綜觀無教師證代理教師支持計畫中，公益彩券中獎人的捐助雖不甚多，但卻實實在在運用於計畫的每一個角落，不僅實際推動無教師證代理教師計畫的運行，更是讓偏鄉孩童免於教學斷層之苦，保障他們都能擁有完整的受教權。台灣彩券積極鼓勵彩券中獎人捐出部分獎金幫助需要協助的弱勢族群，將公益彩券的公益本質發揮極大化，讓善的循環生生不息。