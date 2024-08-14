台南以南下周注意天氣變化 賈新興曝未來10天雨區分布

近期天氣將有所變化。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，低壓帶偏西南風影響，中南部降雨時間長，其中，下周一至下周二台南以南有局部較大雨勢，下周四起降雨趨緩漸轉乾。

他說，明天至周六，西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周一，台中以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，苗栗以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。 其中，下周一至下周二，台南以南有局部較大雨勢。下周三嘉義以南有局部短暫陣雨，午後北部、中南部及宜花有局部短暫陣雨。下周四午後，彰化以北及宜花有零星短暫陣雨。下周五午後，北部及宜花有零星短暫陣雨。

過去1周陸續出現4個颱風，近期是否還有颱風生成的可能性？賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。