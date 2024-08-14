好心肝免費超音波檢查 彩券公益最大化

肝臟內部沒有痛覺神經，等到症狀出現通常都是治療困難的末期了，這也是肝病防治基金會要啟動「今年超了沒？全民腹超運動」的原因，但大多數民眾不知道，其實肝病防治也有公益彩券的身影。走進台北市好心肝診所，顯目的海報提醒大家要參加「今年超了沒？全民腹超運動」腹部超音波檢查，海報角落出現一行小字「中國信託慈善基金會、台灣彩券公司贊助」；進入超音波檢查室，還可以看到檢測儀器上貼著「中國信託慈善基金會、台灣彩券公司」捐贈的字樣。

對肝病防治基金會來說，每年舉辦「今年超了沒?」免費腹部超音波檢查，已是他們的年度例行公事。這項遍及全國的免費腹部超音波檢查，2021年至2023年檢查有異常的民眾有9780人，發現肝癌高危險群（疑似肝癌與肝硬化）人數有304人，比例高達3%，且每年均有過半民眾為脂肪肝，對國人健康是重要警訊。今年全台包含澎湖、金門地區更有30家醫療院所同步辦理，一個上午3小時就有5,771人完成腹超篩檢，其中4,730人檢查發現異常。 今年全台包含澎湖、金門地區有30家醫療院所同步辦理免費腹部超音波檢查，一個上午3小時就有5,771人完成腹超篩檢。圖／台彩提供

彩券盈餘相助軟硬體 讓肝癌無所遁形

肝病防治學術基金會執行總監黃琬瓊表示，肝病防治學術基金會董事長許金川教授最早將超音波檢查運用在掃描肝臟，讓肝癌（尤其是小型肝癌）無所遁形。然而免費腹部超音波檢查工作不僅需要醫療院所、醫師、護理師及志工團隊加入，更重要的是經費的支援，感謝公益彩券中獎人、台灣彩券公司、中國信託慈善基金會的信任，從腹部超音波檢查到診所添購必要的檢查醫療器材，都全力支持，除此外更有來自民間社團及相關政府單位的補助，讓這項對國人健康有幫助的活動，從偏鄉到都市，都有許多民眾受惠。 透過公益彩券中獎人的捐助，好心肝診所添購各類檢查醫療器材，照顧國人健康。圖／台彩提供

黃琬瓊說，腹部超音波檢查需要醫師當場操作，並為民眾說明，且如果發現異狀，服務團隊可以立即幫他們安排後續的醫院掛號，這樣「一條龍」式的服務，才能落實檢查的初衷。

安排做腹部超音波檢查的前置作業不能馬虎，黃琬瓊表示，山上的診療條件有限，超音波檢查要密閉不能有亮光，有時只能克難地拿大小紙箱堆出一個像暗室的空間，重點就是要讓醫師能夠準確地判讀。 腹部超音波檢查需要醫師當場操作並為民眾說明，且如果發現異狀，服務團隊可以立即安排後續的醫院掛號追蹤。圖／台彩提供

醫師偏鄉做檢查 爆胎、早起也無損熱情

多次參加超音波腹部檢查的好心肝診所肝膽腸胃科主治醫師劉泮甫，曾在晚上9點看完門診後，自己開車到武陵農場準備第二天的檢查。他說，腹部超音波的檢查很重要，但對山上的民眾來說，去上工賺錢更重要，所以常是上午8時才看診，凌晨5點多就有人到場排隊，他們說想早早看完再繼續去工作。

黃琬瓊提到難忘的偏遠山區服務，有一次，她開著車，在山路上爆胎，「那時左邊是懸崖，右邊是峭壁，幸好遇到好心的當地居民，小心翼翼地更換輪胎。才得以繼續前行。」即使會面對各種挑戰，黃琬瓊執行總監與劉泮甫醫師仍堅定地表示，這項醫療服務要繼續走下去。 黃琬瓊執行總監（右一）與劉泮甫醫師（右二）堅定地表示，即使會面對各種挑戰，到偏遠山區提供免費腹部超音波的服務還是要繼續走下去。圖／台彩提供

善的循環都是環環相扣並且相輔相成，若僅將公益彩券中獎人捐助的醫療器材給予診所、但沒有專業醫生操作與解說也沒有用，將中獎人的愛心提供給適合的單位，才能將公益彩券的公益價值最大化，讓更多民眾和族群受惠。如同公益彩券讓好事發生的理念，期許台灣的各個角落都能有人因公益彩券獲得幫助，讓善的循環不斷擴散且延續。