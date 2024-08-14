公益彩券相助待用餐 肚子吃飽飽、滿滿人情味

某個炎熱的中午，兩位聽語障人士在餐廳門口駐足良久，一直不敢入內用餐，經店家招呼，兩人用餐後，在桌上留下一張紙條寫著：「感謝老闆慈祥善德提供愛心，免費讓我們肚子餓有午餐吃飯…」讓員工看了熱淚盈眶。民國110年5月新型冠狀病毒COVID-19肆虐，本土疫情升溫，民眾生活大受影響，弱勢族群更是難為。當時新北市板橋區一家泰式料理店推出待用餐，經由公益彩券善款支應，有需要者可以免費入內用餐。 公益彩券頭獎中獎人捐款支持新北市待用餐計畫，在疫情間不僅讓弱勢朋友度過難關，也間接讓受疫情影響的店家得以支撐下去，啟動了善的循環。圖為參與計畫的店家粩泰泰-泰式料理店老闆葉家濬。圖／台彩提供

待用餐計畫的緣起是4年前COVID-19疫情升溫時，新北市政府社會局結合公益彩券中獎人捐款及其他民間力量，號召餐飲店家，推出「新北好日子愛心大平台待用餐計畫」，以善款提供待用餐店家2萬元，請店家至少提供200份餐點給弱勢民眾。社會局原本擔心店家不願配合，沒想到反映熱烈，當年就有1127家餐飲店響應，提供逾25萬份待用餐。這項計畫不僅讓弱勢朋友度過難關，也間接讓受疫情影響的店家得以支撐下去，啟動了善的循環。 公益彩券頭獎中獎人指定捐款給新北市政府，執行待用餐計畫、高齡照護服務、弱勢家庭急難救助等方案。圖／台彩提供

顧客也被愛心感動 捐款支持待用餐

讓人感動的是，不只是餐飲業者的加碼或自己掏腰包的服務，接受幫助者也用心承接著愛心。收到聽語障人士感謝信的粩泰泰-泰式料理店老闆葉家濬表示，加入待用餐計畫，是希望幫助受疫情影響的人度過難關。推動後受到顧客的肯定和支持，有人甚至以小額捐款支持他們繼續發送待用餐點。 兩位聽語障人士在粩泰泰-泰式料理店用完待用餐後在桌上留了張紙條表達感謝之意。圖／台彩提供

新北市板橋區陳新抄手店在110年就加入待用餐活動，陳新抄手店有張「用餐一時不方便可以賒帳的」告示牌。老闆說，在創業時期曾負債2千萬元，對底層奮鬥的辛酸感同身受。一名在附近做資源回收的老婆婆，若到店內用餐，老闆就送上熱騰騰的餛飩，還常買下婆婆的紙箱，讓她可以早早回家。他認為，提供的不是餐，更多的是人與人相處的溫暖。

在三重區溪尾街開業35年的「玉知高華」知高飯，也加入待用餐廳行列，但負責人莊玉華不僅不領取2萬元的餐費補助，還持續供應待用餐。莊玉華認為，待用餐餐費補助是來自社會的愛心，希望待用餐能留給真正需要的人。

新北市社會局長李美珍說明，待用餐計畫的經費都來自民間善款，111及112年的待用餐費1601萬9900元，公益彩券中獎人捐助500萬元，其餘費用則是由愛心大平台的民眾、企業捐款支應。

李美珍表示，待用餐計畫從110年8月執行至今，累積有1500家店家曾響應，目前仍有595家店家繼續待用餐計畫，累計已提供56萬多份待用餐，讓弱勢民眾可以有基本的溫飽。未來也將持續推動，將社會大眾愛心和社會資源，做最好的運用。

台灣彩券鼓勵彩券中獎人捐出部分善款做公益，不是為了炫耀財力，而是希望拋磚引玉，藉由一張彩券的影響力，讓更多人關注需要被幫助的弱勢族群，如同疫情期間持續到現在的新北市待用餐計畫，不僅政府部門帶頭做公益，更吸引許多民眾、企業共同響應，獲得部分餐廳的無酬支持，持續將公益彩券的公益本質發揮極大化，讓善的循環生生不息。