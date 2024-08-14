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公益彩券相助待用餐 肚子吃飽飽、滿滿人情味

聯合新聞網／ 綜合報導
目前仍有近600家店家持續提供待用餐服務，更讓這項由公益彩券頭獎中獎人捐款支持的新北市待用餐計畫達到拋磚引玉的成效，圖為新北市三重區「玉知高華」知高飯。圖／台彩提供
目前仍有近600家店家持續提供待用餐服務，更讓這項由公益彩券頭獎中獎人捐款支持的新北市待用餐計畫達到拋磚引玉的成效，圖為新北市三重區「玉知高華」知高飯。圖／台彩提供

某個炎熱的中午，兩位聽語障人士在餐廳門口駐足良久，一直不敢入內用餐，經店家招呼，兩人用餐後，在桌上留下一張紙條寫著：「感謝老闆慈祥善德提供愛心，免費讓我們肚子餓有午餐吃飯…」讓員工看了熱淚盈眶。民國110年5月新型冠狀病毒COVID-19肆虐，本土疫情升溫，民眾生活大受影響，弱勢族群更是難為。當時新北市板橋區一家泰式料理店推出待用餐，經由公益彩券善款支應，有需要者可以免費入內用餐。

公益彩券頭獎中獎人捐款支持新北市待用餐計畫，在疫情間不僅讓弱勢朋友度過難關，也間接讓受疫情影響的店家得以支撐下去，啟動了善的循環。圖為參與計畫的店家粩泰泰-泰式料理店老闆葉家濬。圖／台彩提供
公益彩券頭獎中獎人捐款支持新北市待用餐計畫，在疫情間不僅讓弱勢朋友度過難關，也間接讓受疫情影響的店家得以支撐下去，啟動了善的循環。圖為參與計畫的店家粩泰泰-泰式料理店老闆葉家濬。圖／台彩提供

待用餐計畫的緣起是4年前COVID-19疫情升溫時，新北市政府社會局結合公益彩券中獎人捐款及其他民間力量，號召餐飲店家，推出「新北好日子愛心大平台待用餐計畫」，以善款提供待用餐店家2萬元，請店家至少提供200份餐點給弱勢民眾。社會局原本擔心店家不願配合，沒想到反映熱烈，當年就有1127家餐飲店響應，提供逾25萬份待用餐。這項計畫不僅讓弱勢朋友度過難關，也間接讓受疫情影響的店家得以支撐下去，啟動了善的循環。

公益彩券頭獎中獎人指定捐款給新北市政府，執行待用餐計畫、高齡照護服務、弱勢家庭急難救助等方案。圖／台彩提供
公益彩券頭獎中獎人指定捐款給新北市政府，執行待用餐計畫、高齡照護服務、弱勢家庭急難救助等方案。圖／台彩提供

顧客也被愛心感動 捐款支持待用餐

讓人感動的是，不只是餐飲業者的加碼或自己掏腰包的服務，接受幫助者也用心承接著愛心。收到聽語障人士感謝信的粩泰泰-泰式料理店老闆葉家濬表示，加入待用餐計畫，是希望幫助受疫情影響的人度過難關。推動後受到顧客的肯定和支持，有人甚至以小額捐款支持他們繼續發送待用餐點。

兩位聽語障人士在粩泰泰-泰式料理店用完待用餐後在桌上留了張紙條表達感謝之意。圖／台彩提供
兩位聽語障人士在粩泰泰-泰式料理店用完待用餐後在桌上留了張紙條表達感謝之意。圖／台彩提供

新北市板橋區陳新抄手店在110年就加入待用餐活動，陳新抄手店有張「用餐一時不方便可以賒帳的」告示牌。老闆說，在創業時期曾負債2千萬元，對底層奮鬥的辛酸感同身受。一名在附近做資源回收的老婆婆，若到店內用餐，老闆就送上熱騰騰的餛飩，還常買下婆婆的紙箱，讓她可以早早回家。他認為，提供的不是餐，更多的是人與人相處的溫暖。

在三重區溪尾街開業35年的「玉知高華」知高飯，也加入待用餐廳行列，但負責人莊玉華不僅不領取2萬元的餐費補助，還持續供應待用餐。莊玉華認為，待用餐餐費補助是來自社會的愛心，希望待用餐能留給真正需要的人。

新北市社會局長李美珍說明，待用餐計畫的經費都來自民間善款，111及112年的待用餐費1601萬9900元，公益彩券中獎人捐助500萬元，其餘費用則是由愛心大平台的民眾、企業捐款支應。

李美珍表示，待用餐計畫從110年8月執行至今，累積有1500家店家曾響應，目前仍有595家店家繼續待用餐計畫，累計已提供56萬多份待用餐，讓弱勢民眾可以有基本的溫飽。未來也將持續推動，將社會大眾愛心和社會資源，做最好的運用。

台灣彩券鼓勵彩券中獎人捐出部分善款做公益，不是為了炫耀財力，而是希望拋磚引玉，藉由一張彩券的影響力，讓更多人關注需要被幫助的弱勢族群，如同疫情期間持續到現在的新北市待用餐計畫，不僅政府部門帶頭做公益，更吸引許多民眾、企業共同響應，獲得部分餐廳的無酬支持，持續將公益彩券的公益本質發揮極大化，讓善的循環生生不息。

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