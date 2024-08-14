孩童的樂園、爸媽的後盾 親子館因彩券更精采

上午9點多，許多上班族還在昏沉之際，台中市西屯區何厝公有市場樓上的西屯親子館已陸續傳出童真的嬉笑聲，開始有家長帶著小朋友到親子館報到。從進門逐一的量體溫、洗手、酒精消毒，即使疫情過後西屯親子館依舊不馬虎，只為了提供台中市親子一個無虞的共遊空間。入場後，孩子乖巧地脫下鞋子換上室內鞋或赤著腳踏進潔淨的館內，先是小心翼翼地東瞧瞧西看看，探索一陣子再選定自己喜愛的玩具，在父母陪伴下玩耍起來。

這是台中市親子館的日常，一天上下午兩個時段的親子使用時間，家長跟孩子的預約名額很快就額滿。西屯親子館負責老師陳姿諭說，使用館內設施時，要求家長要陪伴在孩子身邊，例如有一個講故事的角落，就看到媽媽拿著故事書，輕聲地為兒子說故事。

另一個遊戲角落，2歲多的小男孩專注地玩著各種模型車，媽媽在旁為他解說這是什麼車。一名約5歲的小女孩穿著漂亮地的粉紅色洋裝，踮著腳彷彿跳芭蕾舞般選著自己想要的玩具，也有爸爸帶著孩子遊戲。帶著兒子預約親子館活動 的董小姐說，親子館離家近、場地很安全舒適，讓孩子玩得很開心。

台中親子館遍地開花 每區各有特色

台中市社會局說明，至113年7月底，台中市共在16區設了17間親子館。這些公辦民營的親子館，主要經費來自公益彩券盈餘分配，為當地民眾提供就近的兒童遊憩設施、專業的幼教輔導人員等，讓孩子及家長都能從中享受優質的幼教品質。以113年為例，營運總經費為9578萬8000元，其中台中市公益彩券盈餘支應8813萬7000元，其餘為中央的前瞻補助及公益彩券回饋金補助。

各區親子館為民眾提供就近的兒童遊憩設施、專業的幼教輔導人員等，讓孩子及家長都能從中享受優質的幼教品質。各親子館因地制宜，形式不盡相同。有的是全新建築，像神岡是兒少家庭福利館，一樓即為親子館，提供0-6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動，及早期療育等福利服務。而西屯親子館則是多元運用閒置空間，是活化何厝公有零售市場閒置場地，提高建物利用價值。 運用公益彩券盈餘及回饋金建置的親子館讓孩子及家長都能從中享受優質的幼教品質。圖／台彩提供

各親子館的經營都是採公辦民營模式，從民間社團到學校都有，像西屯、大雅、神岡等親子館，是委託中華民國唐氏症基金會經營，還有與亞洲大學、弘光科大、朝陽科大等幼教系相關系所合作。

不只硬體優質 也提供父母心靈支持

親子館提供的不只是硬體設施，更重要的是提供父母教養、情緒等的支持，例如有的父母會有教育孩子的壓力或者不知如何育兒，親子館有專業的教保人員，或者有時會安排相關的學習課程。教保員有時看到某些幼兒似有發育較慢的情形，也會善意提醒家長可以去做檢測等。讓親子館不只是孩子的遊戲場所，更是家長獲取更多新知的地方。 運用公益彩券盈餘及回饋金建置的親子館提供的不只是硬體設施，更重要的是提供父母教養、情緒等的支持，更是家長獲取更多新知的地方。圖／台彩提供

政府發行公益彩券除了保障弱勢就業，另一個非常重要的任務便是挹注社會福利的支出，透過公益彩券盈餘幫助台灣大大小小需要幫助的角落，從小孩到老人、從社區小單位到城市大設施，背後多是來自公益彩券盈餘的支應，台中市西屯親子館不只提供孩童安全玩樂的環境，更是許多家長在育兒道路上的身心寄託。