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盈餘行善、中獎回饋 公益彩券溫暖社會

聯合新聞網／ 綜合報導
板橋陳新抄手店老闆陳新一將2碗酸辣抄手遞給阿素阿嬤。圖／台彩提供
板橋陳新抄手店老闆陳新一將2碗酸辣抄手遞給阿素阿嬤。圖／台彩提供

一張彩券的影響力

你花50元買一張公益彩券時，除了懷抱著中大獎的期待，也知道自己將會透過這張彩券對社會盡一份心力做公益，但你可能不知道，這一小張彩券可以幫助的人比想像中多，並且存在於你我身邊、無所不在。不論是公益彩券盈餘、公益彩券中獎人捐贈，在財政部、各縣市政府與台灣彩券公司的努力下，每筆善款都發揮了最大的功能，讓每個善念一直循環下去。

台灣彩券公司受中國信託銀行委託，自第3屆起發行公益彩券，銷售金額的部分比例為社會福利經費的來源之一，公益彩券盈餘有50%供地方政府辦理社會福利及慈善活動，5%挹注全民健康保險準備，45%供政府補助國民年金，用於老人、兒童、婦女、原住民、殘障人士及各縣市政府辦理各項社會救助與福利。

除了公益彩券盈餘，還有高額中獎人捐贈，自2007年累計至2024年6月底，中獎人捐贈總金額逾61億元，這些捐贈回饋社會的善款，投入弱勢族群教育補助、扶幼敬老弱勢溫馨餐食補助、弱勢醫療照護、社福單位院所修建或硬體設備添購及急難救助救災等，透過多元、多面向的計畫支持，更是擴大了公益彩券的影響力。

我們將從教育、弱勢、兒童到醫療，以四個不同面向善心回饋的故事，讓民眾了解每張彩券都能為台灣帶來更多好事，這份善意將持續在台灣這片土地上溫暖流動，善的循環生生不息。

公益 彩券

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