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明起中南部降雨增安比將轉中颱 周五日本東京和東北顯著風雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1周低壓帶影響，下周一到下周三，是台灣附近西南風最強的時間，對中南部的影響比較大，今天清晨雖然中南部沿海有降雨，但非常零星，還是以午後山區為主；明天起除了午後對流，沿海地區還要留意清晨陸風跟西南風交會的對流。本報資料照片
未來1周低壓帶影響，下周一到下周三，是台灣附近西南風最強的時間，對中南部的影響比較大，今天清晨雖然中南部沿海有降雨，但非常零星，還是以午後山區為主；明天起除了午後對流，沿海地區還要留意清晨陸風跟西南風交會的對流。本報資料照片

昨天一度出現同時有3個颱風活躍的情況，不過，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，山神颱風先因為環境不佳減弱，目前剩下安比、悟空兩個颱風。

他說，安比颱風預測以中度颱風強度接近日本近海，周五為東京周邊和東北地區帶來顯著風雨。而昨天新形成的悟空颱風因為接近安比颱風，發展受到牽制，預測在未來一兩天又會減弱消散。這些颱風對台灣都沒有顯著影響。

至於台灣的天氣，李至晟表示，最新預報的變化不大，預期台灣在未來1周又會進入低壓帶裡面，未來幾天西南風的強度跟水氣量都會隨著時間增加。

而在下周一到下周三，李至晟表示，隨著低壓帶北上，以及太平洋高壓從遠洋西伸，會是台灣附近西南風最強的時間，對中南部的影響比較大。今天清晨雖然中南部沿海有降雨，但非常零星，還是以午後山區為主；明天起除了午後對流，沿海地區還要留意清晨陸風跟西南風交會的對流。

李至晟表示，隨著西南風增強，周末起中南部地區全天都有可能海上雲系移入帶來降雨。另外近海也會有強風大浪，可能影響航運，近期有規畫離島行程的朋友也要多加留意。

至於北部、東半部地區影響相對比較小，李至晟表示，因為低壓帶影響造成不穩定，未來1周還是要注意午後雷陣雨；後續西南風增強時，夜間雖然也有可能受到中南部殘留雲系的影響導致降雨，但受到地形阻擋，夜間的雨勢會比較輕微。

李至晟表示，而下周後期隨著太平洋高壓進一步增強，台灣位於高壓邊緣，西南風會開始減弱，可望再回到午後陣雨天氣型態。

安比颱風（左）和悟空颱風（右）路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
安比颱風（左）和悟空颱風（右）路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

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