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今高溫炎熱！午後雷陣雨遍地開花 未來1周中南部降雨轉猛

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中午過後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢明顯，有大雨或豪雨發生的機率，易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風。本報資料照片
中午過後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢明顯，有大雨或豪雨發生的機率，易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風。本報資料照片

台灣仍在大低壓帶中，中央氣象署表示，今天各地雲量稍多，天氣不穩定，清晨至上午西半部沿海有零星短暫陣雨。中午過後對流發展旺盛，各地皆有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢明顯，有大雨或豪雨發生的機率，易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風。

溫度方面，氣象署表示，今天各地高溫普遍為33至35度，局部仍可以來到36度左右，白天沒下雨時感受高溫炎熱，外出活動多補充水分並做好防曬。

目前大低壓帶從南海向東延伸到日本附近，不過，氣象署表示，未來1周太平洋高壓逐漸增強、西伸，使低壓帶逐漸往西退，台灣位於低壓帶邊緣，水氣偏多，環境不穩定，且西南風逐漸增強，中南部的降雨愈來愈明顯、時間亦拉長，而北、東半部雲量增多，降雨機率亦增加，午後對流發展旺盛，要注意短延時強降雨。

氣象署表示，明天至周六低壓帶影響，西南風略增強，迎風面的中南部地區整日不定時有局部短暫陣雨，主要以清晨至上午雨勢較明顯，而北部地區亦有零星降雨機會，東半部則為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，有局部大雨發生的機率。

周日至周二低壓帶影響更明顯，西南風再增強，氣象署表示，中南部地區雨勢再增加，降雨時間拉長、範圍增廣，整日有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨發生的機率，其他地區上午降雨機率亦增加，有局部短暫陣雨，且午後有短暫雷陣雨及大雨發生的機率。

氣象署表示，21日低壓帶仍位於台灣附近，各地天氣不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；22日、23日各地轉為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨；台灣附近至日本南方海面為大低壓帶環境，未來是否有熱帶系統發展，氣象署持續密切觀察。

氣象署 高溫

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