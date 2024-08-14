1周4颱好熱鬧 專家預期悟空短命、周五赴日本注意安比動態

過去1周已經有4個颱風生成，目前太平洋地區有2個颱風。中央氣象署表示，輕度颱風安比今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西北西方200公里海面上（台北東方1800公里海面上），以每小時13轉17公里速度，向北北東轉北進行。輕颱悟空今天凌晨2時的中心位置在硫磺島東北東方950公里海面上（台北東方2840公里海面上），以每小時25轉33公里速度，向北北西轉北進行。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，真的很熱鬧，原本的96W很快在昨天下午就被日本氣象廳升為今年第8號颱風悟空，不過，悟空颱風看起來跟山神颱風類似，都是短命的湊數颱風，最後可能合併到安比颱風的外圍環流中。

至於第7號的安比颱風，吳聖宇說，位於整個季風環流圈的中心位置，條件最好，因此預期也將是這一輪季風環流圈中產出的4個颱風裡面強度最強的1個，對日本的威脅也最大。預期安比周五左右最接近關東地區，到了周六已經快速離開關東一帶。提醒周五要去日本關東地區的民眾特別注意。