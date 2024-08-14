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安比將轉中颱！季風環流多颱風 1周慎防劇烈天氣大雷雨

安比將轉中颱 吳德榮：季風環流多颱風 1周慎防大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。記者林澔一／攝影
午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。記者林澔一／攝影

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態將持續至周日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。

溫度部分，吳德榮表示，今天至周日各地區最高氣溫約在35、36度左右、大致仍偏熱；北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮表示，下周一起太平洋高壓逐漸增強、西伸，下周一、周二西南季風正通過台灣，因地形抬升，慎防致災性降雨，其威脅不可小覷，應密切觀察。

至於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱悟空在日本東方海面，向北北西轉東北前進，距日本很遠。另1輕颱安比今將增強為中度颱風，受大低壓環流導引，其邊緣將在周五掠過本州東南側，大迴轉加速遠離。1周內大低壓環流中雖先後有4颱生成，僅瑪莉亞在日本本州北部登陸，及安比邊緣掠過本州東南側，其他2個颱風山神、悟空沒影響任何陸地。

輕颱悟空在日本東方海面，向北北西轉東北前進。另1輕颱安比今將增強為中颱，其邊緣將在周五掠過本州東南側，大迴轉加速遠離。圖／取自中央氣象署網站
輕颱悟空在日本東方海面，向北北西轉東北前進。另1輕颱安比今將增強為中颱，其邊緣將在周五掠過本州東南側，大迴轉加速遠離。圖／取自中央氣象署網站
歐洲模式（ECMWF）模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示，下周一起太平洋高壓逐漸增強、西伸，下周一、周二西南季風正通過台灣。中央氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，輕颱悟空在日本東方海面，向北北西轉東北前進。另1輕颱安比今將增強為中颱，其邊緣將在周五掠過本州東南側，大迴轉加速遠離。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式（ECMWF）模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示，下周一起太平洋高壓逐漸增強、西伸，下周一、周二西南季風正通過台灣。中央氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，輕颱悟空在日本東方海面，向北北西轉東北前進。另1輕颱安比今將增強為中颱，其邊緣將在周五掠過本州東南側，大迴轉加速遠離。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 日本 颱風

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