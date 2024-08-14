翻轉癌症死亡率 衛福部三箭齊發

為了達成賴清德總統宣示的二○三○「癌症死亡率下降三分之一」目標，健保署署長石崇良指出，目前已推行「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」與「建立百億癌症新藥基金」等策略，期待降低癌症死亡率。

石崇良表示，衛福部原編列二十八億預算進行早期癌篩，二○二五年，多增加四十億元，並擴大癌篩服務對象年齡，以肺癌篩檢「低劑量電腦斷層掃描」（LDCT）檢查為例，二○二五年，篩檢對象將放寬至每年抽菸量超過二十包，以及父母、子女、兄弟姊妹等有肺癌家族史族群。

石崇良也認為，NGS（次世代基因定序）檢測已納健保給付，未來須建立屬於東方人的「研究生態系」，未來可作研究、研發之用。

談到癌症新藥基金，石崇良表示，對於該基金，二○二五年已編列預算五十億元，現行健保署與藥廠進行藥品給付協議（Managed Entry Agreement，MEA）時，所談折扣費用均回歸健保總額，若是百億癌症新藥基金，這筆費用將用於該基金以提升癌症新藥可近性。對此台灣癌症基金會執行長張文震雖認可，但認為這筆費用在健保下應有更透明、合理的協商與分配。

此外，癌症新藥基金將收載的藥品包括病人有醫療急需，卻未完成三期臨床試驗或其他具有治療潛力，但是財務衝擊評估不確定的癌症新藥、新適應症等。與會專家、臨床醫師表示，對於通過第三期試驗，且國際已上市新藥，也應想出給付策略，財務來源設第三方捐贈等機制，較符合癌患的需求。