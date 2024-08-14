減晚期肺癌死亡率 健保給付應接軌國際

聯合報／ 記者蔡怡真蘇湘雲／台北報導
在台灣癌症基金會與聯合報健康事業部共同舉辦的「肺癌治療接軌國際、迎戰台灣國病新策略」圓桌會議中，與會專家學者包括台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良（右起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、台灣癌症基會執行長張文震、健保署署長石崇良、台灣癌症基會副執行長蔡麗娟、新竹臺大分院院長余忠仁、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等人皆出席討論，提出精闢見解。記者杜建重／攝影
在台灣癌症基金會與聯合報健康事業部共同舉辦的「肺癌治療接軌國際、迎戰台灣國病新策略」圓桌會議中，與會專家學者包括台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良（右起）、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、台灣癌症基會執行長張文震、健保署署長石崇良、台灣癌症基會副執行長蔡麗娟、新竹臺大分院院長余忠仁、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等人皆出席討論，提出精闢見解。記者杜建重／攝影

賴清德總統宣示二○三○年要降低癌症死亡率三分之一，肺癌是十大癌症死因之首，約半數患者發現時已晚期，「減少晚期肺癌死亡率」成了重中之重，醫界指出，對於晚期肺癌治療，由於目前健保給付未能接軌國際，病人自費情形大增，造成臨床用藥的困境，專家也希望與政府共同找出肺癌治療可接軌國際，以及更積極的策略解方。

晚期肺癌五年存活率僅一成，日前台灣癌症基金會與聯合報健康事業部共同舉辦「肺癌治療接軌國際，迎戰台彎國病新策略」圓桌會議，與會專家提出多方建議，希望醫界、病團與官方共同努力，在醫療平權下達成總統宣示目標。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良指出，要降低癌症死亡率須減少晚期患者死亡率，以死亡人數最多的肺癌為例，目前一年一萬多人死亡，其中第四期患者占一半以上，因此補足晚期治療缺口是第一要務。

對於晚期肺癌治療缺口，新竹臺大分院院長余忠仁指出，以人數占比最多的ＥＧＦＲ基因突變為例，標準治療是第一線便使用第三代標靶藥物，相比傳統化療，病患平均存活期可從八到十個月延長至三年半到四年，但目前健保給付只有十分之一病人可用藥；至於無驅動基因者要用免疫藥物，給付上也有限制。

新藥使用階級化隱憂

與會者分享，一名律師在疫情期罹患肺腺癌，且有ＥＧＦＲ突變基因、已腦轉移，國際治療指引建議這類晚期肺癌應以第三代標靶藥物為一線，當時台灣仍未給付，由於患者無力負擔，在採取其他治療後不久即離世，令人感到哀傷。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民直言，若病人沒有接受國際標準療程，便無法參與後續新藥臨床試驗，未來新藥適應症皆設計銜接標準療法，將影響廣大病人用藥權益，問題十分急迫！

台灣癌症基金會執行長張文震指出，台灣肺癌病人的五年存活率皆低於日韓，當多數病人無力負擔國際標準用藥，將帶來醫療階級化隱憂，且影響醫師臨床用藥經驗、無法累積更多本土數據，恐造成研究無法投稿國際期刊，對台灣生醫產業競爭力、新藥使用經驗傳承等將帶來衝擊。

余忠仁提醒，目前許多先進國家的給付趨勢已提前至第三期患者，這群患者術後復發、轉移風險高，五年存活率僅三成。有ＥＧＦＲ驅動基因者及早使用第三代標靶藥物，復發風險可降八成，這群患者約占一成，財務衝擊相對較小，可惜目前面臨新藥給付空窗，建議政府逐步編列財源往前期治療給付邁進。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟也建議，政府在評估新藥給付時，應跳脫健保總額框架限制，比照國際治療指引，並檢視實證醫學證據，作為癌症新藥引入、給付規畫的參考。對於因財務衝擊大、健保未能給付而療效明確，且已經被國際治療指引列為標準治療，並能有效降低復發、延長存活的新藥，應優先考慮列為癌症新藥基金適用項目，才能及時貼近癌友急迫性用藥需求。

盼政府投入更多資源

對此，健保署署長石崇良指出，明年將有五十億暫時性支付專款，針對有臨床迫切需求藥品，將與專家進行討論，希望把錢花在刀口上。實際上，癌患醫療費用已占健保醫療支出六分之一，平均成長率百分之九，皆高於同期健保醫療總額成長率，新藥新科技預算也達歷史最高。與會專家表示，若要達成總統宣示目標，希望政府投入更多預算，包括拉高醫療健康投資佔比。

石崇良補充，由於癌症患者屬於重大傷病，無法部份負擔，因此，這部份須修法。與會專家認為，民眾須建立使用者付費的觀念，若需修法也希望可以凝聚共識，逐步規畫。

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