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秋燥宜涼補、平補 3藥材泡茶養氣

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
立秋剛過，秋燥隨之而來，日常飲用水可加入少量枸杞、黨參、黃耆等，養氣又顧胃。圖／123RF
立秋剛過，秋燥隨之而來，日常飲用水可加入少量枸杞、黨參、黃耆等，養氣又顧胃。圖／123RF

24節氣中的「立秋」剛過，天氣依舊炎熱，「秋燥」隨之而來，中醫師強調，此時節不宜驟然溫補，如果要進補，建議選擇「涼補、平補」，可以食用蜂蜜、木耳、蓮子、百合等食材，日常飲用水則可加入少量枸杞、黨參、黃耆等，可以養氣又顧胃。

過了立秋，開始走入「秋老虎」時節，中醫師李和蓁提醒，常進出冷氣房的民眾，室外炎熱但冷氣房溫度低，最容易造成身體抵抗力的波盪，並衍生各式皮膚、呼吸道疾病，建議可多帶一件小外套出門，避免出汗後，身體潮濕又吹冷氣，導致感冒、陰暑等症狀出現。

「秋天開始可以讓腸胃休息一下。」李和蓁表示，民眾在日常飲用水中，可以少量加入枸杞、黨參、黃耆等中藥材，可以補氣顧胃，也可加入菊花做茶飲，但要注意菊花是否檢驗合格，避免購入農藥殘留超標的原料。

李和蓁說，近期天氣屬秋燥，不宜進補，進出室內外也要注意，不要因為感到天氣燥熱而猛灌冰水，或是在冷氣房喝很熱的水，建議選擇涼補、平補，可以多吃蘋果、奇異果等水果，避免突然進補讓身體上火，否則易出現慢性黏膜發炎等症狀。

李和蓁指出，若有生育規畫的女性，在秋燥氣候下，宜著重「滋陰潤燥」飲食，可食用蜂蜜、木耳、蓮子、百合等食材；若有「養卵」需求，可多攝取「深色食物」，如黑木耳、黑芝麻或是杜仲茶，以及適量攝取蛋白質，如黑豆、雞肉、魚肉等白肉，若選擇吃豬牛羊等紅肉，則要注意脂肪的攝取量。

生殖能力常與「腎氣」有關，李和蓁表示，對中醫來說，肝、腎功能與生殖、泌尿道、荷爾蒙、神經、內分泌系統息息相關，而中醫五行「青、赤、黃、白、黑」對應「肝、心、脾、肺、腎」，因此食用深色食物便是顧腎的好選擇。

中醫 冷氣

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