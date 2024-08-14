健康主題館／挖鼻孔挖到臉腫 細菌感染作怪

●用力擤鼻涕噴嚏 易鼻黏膜出血、受傷發癢

●若嚴重感染 恐併發蜂窩性組織炎、腦膜炎

●鼻屎可用生理食鹽水清洗 軟化後輕輕移除

常挖鼻孔的危機 製表／廖靜清 圖／聯合報提供

你有挖鼻孔的習慣嗎？老是覺得鼻子癢癢的，不自覺伸出手指頭清鼻子，這看似無害的動作，其實隱藏了細菌感染的危機。輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，鼻腔黏膜的血管密度相當高，打噴嚏、用力擤鼻涕很容易造成鼻黏膜出血，天氣乾燥也會讓鼻黏膜變乾裂開，若發生嚴重細菌感染，不僅會引起鼻孔毛囊發炎，甚至會併發蜂窩性組織炎、腦膜炎等。

許多人有每日清潔鼻腔的習慣，但是過度頻繁，可能是一種「強迫症」，跟壓力大時會咬指甲、抿嘴唇一樣。胡皓淳表示，習慣性挖鼻孔的原因，包括鼻過敏、鼻前庭炎、焦慮情緒等。狂挖鼻孔除了有損形象，也會誘發細菌感染，而鼻黏膜反覆受傷發癢，會誘使人更想摳挖鼻子。

鼻癢原因多 要對症下藥

想要改善挖鼻孔的習慣，胡皓淳指出，首要找出鼻子發癢不舒服的原因，若是鼻前庭發炎，應使用鼻軟膏、抗生素軟膏治療，消除鼻子疼痛、紅腫、癢等症狀；如果是過敏性鼻炎，則要保持鼻腔潤濕，避免接觸塵蟎、黴菌等過敏原；若是下意識的強迫行為，建議尋求專業的身心科醫師治療，降低敏感度。

人的手指頭都藏有許多細菌，包含指甲部位，一直挖鼻孔，容易讓病菌進入鼻腔內，加重感染。胡皓淳強調，雙眼的正中央到鼻孔兩側，有「危險三角區」之稱，如果細菌病菌進到這個區域，就可能會蔓延到腦部，進而導致全臉腫脹。

防毛囊發炎 手保持乾淨

胡皓淳說，有些嚴重的個案，會因為手指頭拉扯到鼻毛，進而引起鼻孔毛囊發炎，甚至併發蜂窩性組織炎，演變到超乎想像的敗血症、腦膜炎等程度。別小看挖鼻孔，細菌可能趁機侵入身體內，危害組織與器官。

對於挖鼻孔清鼻屎的處理，胡皓淳強調，應保持手部清潔、不要過度用力清潔，難清的鼻屎可以先用生理食鹽水清洗，軟化後再輕輕移除。清鼻屎的頻率因人而異，如果暴露在空氣品質較差的環境，容易鼻子癢不舒服，可以早晚各一次清潔。

有過敏性鼻炎的人，常因為鼻塞、流鼻水感到困擾，胡皓淳建議，可以用「洗鼻器」清潔髒汙並舒緩過敏症狀。使用方式為傾斜頭部、閉氣將水壓進鼻腔中，記得用嘴巴呼吸，可避免洗鼻液流至喉嚨；要特別注意應使用生理食鹽水或專用洗鼻鹽水，若用生水會對鼻腔太過刺激。