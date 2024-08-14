聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／善用來電顯示 不接陌生電話

聯合報／ 文／郭碧雲（北市松山）
兒子為我們換上來電顯示的話機，再三告誡不認得的電話不要接。圖／郭碧雲提供
兒子為我們換上來電顯示的話機，再三告誡不認得的電話不要接。圖／郭碧雲提供

先生退休後小玩股票，不知聽誰建議，買了幾張台○礦股票，股價幾番漲跌，還來不及弄清楚是賺是賠，它居然下市了。

一段時間後，電話鈴響：「我是台○礦的員工，公司要送給股東憑證。」他要來拜訪我們送憑證，說可以換錢。這消息讓我先生欣喜若狂，約了第二天下午來家送件。晚餐時說起這事，我想「不對啊！哪有這樣服務周到的下市公司？且不管股數多少居然等值！」趕緊交代管理員不可開門讓那人進來。

第二天那位年輕人不得其門而入，很生氣打電話說：「我們約好了，我都已經到你們家樓下了…」就這幾句話，我知道他是來自詐騙集團

過了一段時間，有人寄來○○靈骨塔塔位憑證。幾天後，還是那位年輕人的聲音：「你們有收到靈骨塔塔位的憑證嗎？這是台○礦公司要補償你們的，希望能跟你們談談…」我很誠懇的說：「我們做股票是想跟上市場，賺點小錢，既然股票下市，我們願賭服輸。坦白說多了那幾萬塊我們沒更富有，少了那幾萬元也沒讓我們更窮，我們是退休人員，錢虧了就虧了，你不要再找我們了。」

兒子知道我們的遭遇後，換上來電顯示的話機，再三告誡，不認得的電話不要接。於是我們倆老吃完早餐，相偕圖書館看書報雜誌，管他電話怎麼響。

年輕人 詐騙集團 靈骨塔

延伸閱讀

年輕人愛它粉嫩透亮！彩葉芋2新品種 擬銷歐、日

蔡壁如問柯文哲：要感動人民的心還在不在？

王婉諭嗆民眾黨：做錯事就怪別人、裝無辜不是第三勢力

影／「錢集中保管」只交提款卡及密碼 詐騙老哏男子險被騙第3次

相關新聞

氣候通膨 蔬果價格20年翻倍

極端天氣常導致蔬果價格波動，讓民眾很有感。綠色和平昨發布「氣候通膨現象曁民調」，發現近年來受到極端高溫、暴雨、乾旱等影響...

類鼻疽爆3死 高雄患者上周增最多

凱米颱風過後，類鼻疽疫情大爆發，上周新增十九例病例，高雄十五例、台南兩例、台中兩例，造成三人死亡，其中一名長期臥床的八十...

減晚期肺癌死亡率 健保給付應接軌國際

賴清德總統宣示二○三○年要降低癌症死亡率三分之一，肺癌是十大癌症死因之首，約半數患者發現時已晚期，「減少晚期肺癌死亡率」...

太平洋「五環」圖曝光！ 氣象署：三颱鼎立 去日本要注意

奧運才剛結束，氣象署今天在臉書粉絲團也同樣曬出「五環圖」，不過不是奧運五還，而是太平洋上的五環。氣象署表示，奧運有五環，...

偏鄉醫療 賴清德：任內投入63億

新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，提供民眾整合性照護，賴清德總統昨視察時肯定，並說任內會投入63億...

秋燥宜涼補、平補 3藥材泡茶養氣

24節氣中的「立秋」剛過，天氣依舊炎熱，「秋燥」隨之而來，中醫師強調，此時節不宜驟然溫補，如果要進補，建議選擇「涼補、平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。