健康你我他／善用來電顯示 不接陌生電話

先生退休後小玩股票，不知聽誰建議，買了幾張台○礦股票，股價幾番漲跌，還來不及弄清楚是賺是賠，它居然下市了。

一段時間後，電話鈴響：「我是台○礦的員工，公司要送給股東憑證。」他要來拜訪我們送憑證，說可以換錢。這消息讓我先生欣喜若狂，約了第二天下午來家送件。晚餐時說起這事，我想「不對啊！哪有這樣服務周到的下市公司？且不管股數多少居然等值！」趕緊交代管理員不可開門讓那人進來。

第二天那位年輕人不得其門而入，很生氣打電話說：「我們約好了，我都已經到你們家樓下了…」就這幾句話，我知道他是來自詐騙集團。

過了一段時間，有人寄來○○靈骨塔塔位憑證。幾天後，還是那位年輕人的聲音：「你們有收到靈骨塔塔位的憑證嗎？這是台○礦公司要補償你們的，希望能跟你們談談…」我很誠懇的說：「我們做股票是想跟上市場，賺點小錢，既然股票下市，我們願賭服輸。坦白說多了那幾萬塊我們沒更富有，少了那幾萬元也沒讓我們更窮，我們是退休人員，錢虧了就虧了，你不要再找我們了。」

兒子知道我們的遭遇後，換上來電顯示的話機，再三告誡，不認得的電話不要接。於是我們倆老吃完早餐，相偕圖書館看書報雜誌，管他電話怎麼響。