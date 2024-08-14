偏鄉醫療 賴清德：任內投入63億

新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，提供民眾整合性照護，賴清德總統昨視察時肯定，並說任內會投入63億元，提升偏鄉醫療資源「真的是做真的」，希望充實偏鄉在地醫療能力，提升醫療服務量能，強化緊急醫療應變能力，並建立緊急狀況後送系統。

賴總統昨由衛福部長邱泰源、新北市長侯友宜，以及立委蘇巧慧、王正旭陪同，聽取貢寮區衛生所主任林中一簡報如何結合3家醫院、3家衛生所和30家以上合作夥伴，共築東北角長照服務網絡，照護偏鄉的老老少少。

賴總統肯定林中一長期在偏鄉守護鄉親健康，提及2019年到2023年前總統英文任內偏鄉醫療經費是3億，但第2期2024年到2027年經費是63億元，增加60億，他有決心「真的是做真的」。

賴總統說，增加60億要在偏鄉做4件事，分別是充實在地醫療能力，提升醫療量能，強化在地緊急醫療應變能力，以及醫療緊急狀況後送系統要完整建立起來。

侯友宜說，因應高齡社會來臨，新北積極推動衛生所轉型及升級，除升級「智能衛生所」，還推出偏鄉長照All-in-One計畫，強化偏鄉衛生所功能，整合公衛、醫療與長照，讓偏鄉民眾獲得更完善的整合性健康照護。