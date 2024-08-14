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裝心室輔助器逾10年 55歲男創全台紀錄

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
心臟衰竭患者左先生(中)使用居家型的左心室輔助器逾10年，是國內目前使用最長紀錄。記者賴昀岫／攝影
心臟衰竭患者左先生(中)使用居家型的左心室輔助器逾10年，是國內目前使用最長紀錄。記者賴昀岫／攝影

對心臟衰竭患者而言，心臟移植是最有效的治療方法，但近5年平均每年心臟捐贈約80例，許多患者來不及等到移植，居家型的左心室輔助器就成為等待的另一條路，裝上後不僅能和正常人一樣出國、運動，接受移植後的3年存活率，與沒有裝置機械性輔助器者相當。55歲的左先生已使用左心室輔助器逾10年，是國內使用最久的個案。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任、心室輔助器團隊召集人陳益祥說，造成心臟衰竭的病因很多，並非所有病人都能接受心臟移植，還有些患者是在等待移植期間，發現癌症或其他心臟移植禁忌症，居家型的左心室輔助器成為末期心衰竭病人的治療選擇，可幫助病人重回生活常規。

陳益祥指出，民眾經常聽到的「葉克膜」，還是需要留在醫院使用，左心室輔助器則可以帶回家，甚至帶上電池，患者就可以在外活動12小時，有助維持病人生活品質。

1995年台大醫院完成國內首例長效型心室輔助器植入，2002年開始便成功植入可攜式居家型心室輔助器，左先生則在2013年9月因急性心肌炎入院，等待心臟移植，住院期間因為心臟功能急速變化，急救裝置葉克膜數天後，選擇長期裝置居家型心室輔助器，他雖符合心臟移植條件，但最後決定選擇繼續使用心室輔助器，目前已55歲，他成為國內目前使用時間最久的病人。

台大醫院外科部心臟血管外科主治醫師王植賢比喻，骨頭壞掉更換人工關節，是醫療的一部分；眼睛白內障換人工水晶體，都是替代的器官，左心室輔助器同樣可成為身體的一部分，可以幫忙心臟收縮，且隨著科技進步，從第一代「跟冰箱一樣大」，慢慢演進到「跟登機箱一樣大」，現在已是可放在背包裡的大小，電池續航力也更久。

台大醫院心血管外科醫師紀乃新說，居家型左心室輔助器在2018年以前需要自費，納入健保給付後，單次費用約400至500萬元，後續約每10年要更換一次電池。

台大醫院共執行94例居家型心室輔助器，年齡層介於10至85歲，目前已有29人接受心臟移植，平均等待401天，移植後一個月的存活率100%。陳益祥說，胸腔不夠大是醫師最害怕的，因為體表面積不夠大無法放入，所以小小孩就沒辦法使用。

台大醫院 患者 醫師

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