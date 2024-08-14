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爆食安／知名韓式餐廳 進口辣椒粉出包

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

食藥署最新邊境檢驗不合格清單中，旗下有「涓豆腐」、「北村豆腐家」等知名韓式餐廳的豆府股份有限公司，從中國大陸進口兩批辣椒粉，被檢出未准用的農藥「克美素」，一千公斤辣椒粉需退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，目前「克美素」於國際間普遍未准用於辣椒，但從中國大陸進口的兩批辣椒粉被檢出殘留農藥「克美素」○點二二至○點二八ppm。至於莊巨食品股份有限公司從新加坡輸入的「油雞香辛料」，則是農藥「二四地」定量超標，為業者近半年首次違規。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「克美素」屬於低濃度生長調節劑，動物實驗發現，該農藥成分損及動物器官健康；「二四地」則為除草劑、生長調節劑等，恐提高淋巴癌、膀胱腫瘤等癌症風險，國際癌症研究機構將此列為2B，屬於「人體致癌證據有限」。

南投大苑子 青茶大腸桿菌超標40倍

此外，高溫炎熱，手搖飲正夯，但衛福部食藥署昨公布最新「現場調製飲品及冰品稽查專案」報告，抽驗三八四家業者、四七四件樣本，其中卅七件不合格，不合格率百分之七點八，其中連鎖茶飲「大苑子」南投店的文山青茶大腸桿菌超標四十倍，飲用後恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃炎症狀。

食藥署表示，「大苑子」南投店文山青茶為本次「腸桿菌科不合格」最高樣本，腸桿菌科數值為四一○菌落形成單位（ＣＦＵ），超過十ＣＦＵ的限量規定，超標四十倍，南投縣衛生局針對該店裁罰三萬元。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，腸桿菌科數值為食品監測指標，如果偏高，則代表遭受污染，大腸桿菌超標，可能引發急性腸胃炎，輕則噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重者持續發燒。

南投縣 超標 食藥署

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