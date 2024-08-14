類鼻疽爆3死 高雄患者上周增最多

凱米颱風過後，類鼻疽疫情大爆發，上周新增十九例病例，高雄十五例、台南兩例、台中兩例，造成三人死亡，其中一名長期臥床的八十九歲女性患者，發病當天因呼吸急速、血氧偏低而緊急就醫，到院時已無生命跡象，急救無效，當天死亡。

疫調資料顯示，國內最大規模類鼻疽疫情發生在二○○五年海棠及泰利颱風後，當時南部二仁溪流域累計四十二例，疾管署發言人羅一鈞表示，這次風災雨量比當時還高，加上豪雨淹水區域較廣，風災後已累積三十例本土類鼻疽，案例如繼續增加，染疫人數將超過原先紀錄。

羅一鈞表示，分析過往通報趨勢，研判類鼻疽疫情最高峰為颱風過後的九天，預估已過了這波疫情最高點，本周起確診數將明顯下降。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損等病友為類鼻疽高風險族群，感染後重症及死亡風險較高，如果出現發燒、胸痛、咳嗽等症狀，務必盡速就醫。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增十九例，分別為高雄十五例、台南兩例、台中兩例，年齡介於廿多歲至九十多歲，發病日介於七月廿四日至八月七日，其中十七例具有慢性病史，七例則有汙水、土壤等相關環境暴露史。

今年累計卅七例類鼻疽，造成三人死亡，另有四人仍於加護病房急救中。防疫醫師鄔豪欣表示，三例死亡個案均發生於上周，都有慢性病史。其中台南八十九歲女性罹患神經肌肉慢性病史，長期臥床，需要他人照顧，發病當天因呼吸急速、血氧偏低而緊急就醫，但到院時已無有生命徵象，經急救後仍未恢復，發病當天死亡。

另一名為台南五十四歲女性，罹患血液系統慢性病史，因上呼吸道症狀，先至診所就醫，返家後，病情惡化，合併心悸、冒冷汗，被送至急診時，已經休克，緊急安排至加護病房救治，但仍於發病隔天不幸死亡。第三例為高雄六十五歲男性，有糖尿病史，且有污水土壤接觸史，七月底發燒、嗜睡，到院就醫後，因肺炎收住院治療，發病十五天後死亡。

鄔豪欣表示，類鼻疽患者常見病徵為發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，嚴重時引發皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，必須投予抗生素，妥善治療。